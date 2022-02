Il divano è sicuramente il luogo della casa adibito al relax ed all’accoglienza degli ospiti. Da qui si può vedere la tv in compagnia, passare del tempo con i propri bambini, rilassarsi leggendo un bel libro e così via.

Essendo quindi un complemento d’arredo molto battuto durante la giornata, è importante pulirlo ed igienizzarlo con una certa frequenza.

Per agevolare questo compito, in genere si utilizza l’aspirapolvere che è ideale per aspirare facilmente polvere, briciole e residui di sporco. In alternativa, specie se il divano non è sfoderabile, si può utilizzare un vaporetto, che sarebbe in grado di eliminare anche germi e batteri.

Tuttavia, la manutenzione diventa decisamente più complessa quando bisogna gestire macchie ostinate.

In questi casi, molti utilizzano il bicarbonato e l’aceto che però, come abbiamo visto più volte, risulterebbe completamente inutile.

Infatti, mescolando questi due ingredienti, ciò che si ottiene è semplicemente anidride carbonica, che non possiede né proprietà smacchianti né tantomeno igienizzanti.

Nelle prossime righe, quindi, sveleremo un metodo efficace che potrebbe essere molto utile, soprattutto per i divani in pelle, o ecopelle.

Quindi, lasciamo in dispensa il bicarbonato e l’aceto perché da oggi utilizzeremo questo smacchiatore per pulire i divani in pelle

Arredare il salotto con un bel divano in pelle è sempre garanzia di bellezza ed eleganza. Tuttavia, nel pulirlo bisognerebbe prestare particolare attenzione a ciò che si utilizza perché potrebbe rovinarsi facilmente.

In caso di macchie ostinate, quindi, potrebbe essere molto utile realizzare in casa un efficace smacchiatore, composto da ingredienti facilmente reperibili.

Oltre all’acqua, infatti, ci serviranno il detersivo per i piatti, l’olio di lino e l’alcool puro.

Cominciando dal detersivo per i piatti, abbiamo già visto in altri articoli le sue proprietà smacchianti e la sua efficacia nel contrastare anche la muffa.

Il secondo ingrediente, ossia l’olio di lino, invece, ci servirà per donare lucentezza e proteggere la pelle del divano. Infine, l’alcool puro sarà indispensabile per sgrassare eventuali macchie e conservare lo smacchiatore il più a lungo possibile.

Dosi e modalità d’uso

Per realizzare il nostro smacchiatore, bisognerà inserire in uno spruzzino:

200 millilitri di acqua;

7 gocce di detersivo per i piatti;

1 millilitro di olio di lino;

10 millilitri di alcool puro.

Una volta applicato sulle macchie, lasciamo agire per tutta la notte e poi, il mattino seguente, passiamo un panno umido. Quindi, lasciamo in dispensa il bicarbonato e l’aceto senza troppi ripensamenti, perché è con questo smacchiatore che risolveremo il problema.