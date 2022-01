In arrivo l’oroscopo di San Valentino che rivela chi farà scacco matto e troverà l’anima gemella e chi invece farà cilecca

Una data interessante per alcuni e del tutto insignificante per altri è il 14 febbraio, ossia il giorno di San Valentino. Ebbene, le coppie più collaudate avranno già i loro bei programmi di viaggi o cenette romantiche. Invece, i single saranno a piede libero. Essi non potranno, certamente, rimanere con le mani in mano se vogliono evitare di trascorrere l’evento in solitudine. Infatti, per loro si prospetta una serata davanti alla TV o al massimo la solita birra con gli amici. Vediamo che, però, le stelle verranno in aiuto di alcuni segni zodiacali, per i quali si prospettano incontri piacevoli. Quindi, vediamo chi per San Valentino correggerà il tiro della sua solitudine per iniziare a far coppia.

Tra i fortunati, incontriamo l’Ariete che acquisterà una grande capacità di entrare in empatia con gli altri. Quindi, se da una parte sta vivendo un periodo di vulnerabilità, dall’altra sarà proprio questo a renderlo particolarmente affascinante.

Altri segni che incontreranno l’anima gemella a San Valentino

Vediamo, secondo l’oroscopo di San Valentino, quali altri segni saranno predisposti a ricercare l’amore. Abbiamo il Cancro, che deciderà di uscire un po’ all’avanscoperta per iniziare ad esplorare il Mondo che lo circonda. Ciò, superando la sua indole tranquilla e pantofolaia. Chissà che in questa sua fuoriuscita dal sacco, non incontrerà davvero l’anima gemella. Ancora, a seguire, c’è il Sagittario che, all’opposto del precedente, è un segno molto intraprendente e dinamico. Quindi, essendo incline all’avventura, sarà ben lieto di andare a caccia e corteggiare alla maniera tradizionale.

Ebbene, per i segni indicati, è in arrivo l’oroscopo di San Valentino che rivela l’imminente svolta in campo sentimentale. Ciò accadrà ad Ariete, Cancro e Sagittario, che faranno scacco matto, mettendo fine alla solitudine. Vediamo, invece, gli altri segni come se la caveranno.

In arrivo l’oroscopo di San Valentino che rivela chi farà scacco matto e troverà l’anima gemella e chi invece farà cilecca

Veniamo, adesso, ai segni che staranno a guardare o faranno cilecca. La Bilancia avrà bisogno solo di riposo, avendo trascorso un periodo di forte stress e impegnativo sul piano lavorativo. Il Capricorno, invece, per San Valentino, darà priorità alla famiglia, con cui trascorrerà momenti di pace e serenità. I Pesci dovranno pensare a riacquistare un certo equilibrio sul piano personale. Quindi, non saranno molto inclini ai rapporti a due.

Il Toro sarà più irrequieto e nervoso del solito, quindi meglio che aspetti prima di avvicinarsi alla persona che gli piace. Anche per i Gemelli, inoltre, febbraio non sarà il mese dell’amore. Essi, infatti, si dedicheranno all’amicizia. Il Leone, invece, avrà bisogno di ritrovare l’equilibrio, per cui sarà meglio stare un po’ da solo. Infine, la Vergine, per essere felice, dovrà rivelare i propri difetti e le proprie paure al partner.

