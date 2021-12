È fondamentale prendersi cura di sé stessi mantenendo uno stile di vita sano che ci permetta di stare bene. Il sonno è un bisogno importantissimo a cui non dobbiamo rinunciare, in quanto la sua privazione potrebbe ripercuotersi sul benessere fisico e mentale. Alcuni di noi hanno, però, problemi di sonno e le cause possono essere diverse, come per esempio ansia o stress dovuti alla qualità della vita.

Per questo potrebbe essere utile sapere che per rilassarsi e dormire bene potrebbe aiutarci questo straordinario rimedio naturale ed economico.

Esistono, infatti, diversi rimedi di questo genere che potrebbero rivelarsi dei preziosi alleati per chi si trova ad affrontare i disturbi del sonno.

Oltre alla camomilla, contro ansia e insonnia potrebbe essere d’aiuto questo ingrediente utile anche chi soffre di colesterolo alto

L’insonnia è un disturbo del sonno che ci impedisce di addormentarci facilmente ed accompagnato da un sonno leggero e da frequenti risvegli durante la notte. Per favorire un buon riposo, per prima cosa dovremmo cercare di eliminare ogni fonte di luce e non utilizzare cellulari o lasciare la televisione accesa. Inoltre, non dimentichiamo quanto sia la qualità del materasso che dei cuscini possano migliorare il nostro sonno.

Molti avranno già sentito parlare del luppolo, ingrediente fondamentale per produrre la birra, grazie ai suoi fiori. Sembrerebbe che questi, una volta essiccati, possano essere usati per contrastare sia l’ansia che l’insonnia. Possono infatti essere assunti sotto forma di tisana anche associato ad erbe come la valeriana o, in alternativa, come estratto secco.

Questo prodotto potrebbe rivelarsi anche un ottimo alleato per contrastare il colesterolo alto che bisognerebbe sempre mantenere sotto controllo. A questo proposito, pochi sanno che questa irresistibile insalata ricca di antiossidanti aiuterebbe ad abbassare il colesterolo, oltre ad essere velocissima da preparare.

Pur essendo il luppolo un prodotto naturale, come al solito si raccomanda di adottare le necessarie cautele quando ci troviamo ad utilizzarlo.

Questo rimedio naturale non sostituisce in alcuna maniera una terapia medica, a cui potremmo dover fare ricorso in base alla nostra situazione specifica.

Come prenderci cura di noi stessi

Spesso succede che queste problematiche siano causate dallo stress e dall’agitazione ed in questo caso potrebbe essere utile lavorare sulla nostra respirazione.

È importante fare attenzione anche alla nostra alimentazione, accompagnata anche da una regolare attività fisica che ci aiuterà sia fisicamente che mentalmente.

