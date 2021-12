L’anno sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci. Sui bilanci, purtroppo, pesano in particolar modo le scadenze per i pagamenti delle tasse. Tra queste, si parla molto dell’ultima rata IMU (scadenza il 16 dicembre) e delle ultime due rate TARI (scadenze il 30 dicembre e 30 gennaio). Purtroppo, però, un’altra grande minaccia inaspettata potrebbe presto minare le finanze degli italiani. Altro che IMU e TARI, per molte famiglie la mazzata arriverà in bolletta da gennaio 2022. Se già avevamo assistito a degli incrementi del prezzo di luce e gas nell’ultimo trimestre del 2021, pare che tali incrementi non cesseranno. Vediamo di quanto rischiano di aumentare le nostre bollette di luce e gas e, di conseguenza, come provare a risparmiare.

Al netto di ipotetici interventi da parte del Governo, da gennaio 2022 i prezzi di luce e gas potrebbero salire ulteriormente. Già nel periodo ottobre-dicembre 2021 le tariffe di gas e luce avevano subito un forte rincaro. Il gas ha toccato quota 0,95 euro al metro cubo. Stando alle previsioni basate sull’andamento dei mercati, nel primo trimestre del 2022 il prezzo potrebbe raggiungere anche 1,40 euro al metro cubo. Questo si tradurrebbe in un aumento di circa il 50% sulla bolletta annuale del gas.

Anche il prezzo dell’energia elettrica potrebbe subire la stessa sorte, sebbene gli aumenti previsti siano leggermente inferiori. Oggi l’energia elettrica costa sui mercati internazionali tra i 250 e i 300 euro al megawattora. Gli esperti parlano di prevedibili aumenti intorno al 17-25% per le famiglie italiane.

L’aumento di gas sommato a quello dell’energia arriva a un aumento medio complessivo calcolabile intorno ai 1.200 euro annui.

Come risparmiare il più possibile su gas e luce nel 2022

Molti sono gli italiani che stanno già correndo ai ripari, in previsione di questi ulteriori aumenti. Alcuni, per esempio, stanno sottoscrivendo contratti con erogatori di luce e gas del mercato libero. Altri metodi per risparmiare il più possibile sono utilizzare gli elettrodomestici con parsimonia e fare sempre attenzione alla classe energetica di quelli nuovi. Limitiamo di lasciare gli apparecchi elettronici in stand-by, per esempio, e settiamo il riscaldamento in modo da evitare gli sprechi. Con un po’ di accortezza possiamo contrastare comunque i rincari e preservare le finanze di famiglia.

