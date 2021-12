Pioggia di offerte di lavoro per tutti ed in tutta Italia dalla multinazionale italiana Autogrill

Tantissime nuove opportunità di lavoro per entrare nel team di Autogrill, la multinazionale italiana con sede a Rozzano. Tra i più importanti operatori nella ristorazione per i viaggiatori, il Gruppo conta oltre 3.800 punti vendita e più di 31.000 collaboratori. Si ricercano diversi profili e in più sedi d’Italia, da Nord a Sud. Non mancano interessanti occasioni anche per gli stagisti.

Autogrill è alla ricerca di personale in tutta Italia. I ruoli più interessati dalle selezioni in termini di richiesta sono Addetto alla Ristorazione e Barista. Entrambe le figure riguardano la ristorazione, occupandosi della preparazione di alimenti e bevande, l’accoglienza ed il servizio clienti, la pulizia delle attrezzature e delle sale.

Addetti alla Ristorazione sono infatti ricercati su Chianti, Villoresi Ovest e Sillaro Ovest. Le sedi interessate dalle assunzioni di Baristi sono Adige Brennero Est e Ovest, Auroparco Brescia Est, Limena, Sebino, Campiolo Ovest, Cantagallo e Cantagallo Est Oil. Stazioni di servizio disponibili per il ruolo anche al Sud, come a Baronissi Est e Ovest, in provincia di Salerno.

Si ricercano inoltre Benzinai nelle sedi di Adige Ovest, Sile Ovest, Spoleto Oil, Gran Bosco Est Oil e Secchia Ovest Oil. E ancora, Pizzaioli per il nuovo punto vendita Saporè Linate, Camerieri su Bologna, al Flagship Duomo Milano e a Orio al Serio.

Le opportunità per esteso

Tantissime altre opportunità disponibili dando uno sguardo alla piattaforma dedicata offerta da Autogrill stessa. Cliccando sul bottone apposito “Posizioni Aperte” avremo una panoramica di tutte le opportunità di lavoro disponibili. Selezionando quella di nostro interesse, potremo visualizzare una descrizione dettagliata del ruolo, i requisiti richiesti per candidarsi e la scheda Inquadramento. Inoltre, è riportata la tipologia di contratto di assunzione e un quadro introduttivo sull’azienda.

Ad esempio, per il ruolo Benzinaio nel punto vendita di Ponte A Ema, sono richieste persone automunite e residenti nelle vicinanze. Seguono la disponibilità a lavorare part-time e su turni e un’esperienza precedente presso gli impianti di erogazione carburante. Il tipo di contratto previsto è a tempo indeterminato.

Come candidarsi

Proseguendo la lettura della pagina informativa del ruolo scelto, troveremo in basso tutte le istruzioni per inviare domanda. Autogrill per queste selezioni adotta una candidatura a 3 step. Questi sono la compilazione di un form, di un questionario di selezione e la partecipazione ad un video colloquio.

Approfondimento

