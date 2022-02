Prevenire è meglio che curare. E su questo, probabilmente, la maggior parte di noi potrà trovarsi d’accordo. Infatti, seguendo i giusti consigli e indicazioni, potremmo ridurre i rischi di avere alcuni problemi, soprattutto a livello di salute. Ovviamente, questo non significa che avremo la certezza di evitare totalmente alcune malattie o patologie. Ma, al tempo stesso, è sempre meglio cercare di fare prevenzione finché si può. Oggi analizzeremo alcuni dati, che spiegano come potremmo provare a ridurre i rischi di declino cognitivo. E, soprattutto, vedremo dei modi per cercare di proteggere il nostro cervello.

I diversi modi per prendersi cura del proprio cervello e allontanare il pericolo di declino cognitivo, dall’attività fisica all’alimentazione

La prevenzione comprende diversi aspetti della vita quotidiana e, in questo caso, si rivolge soprattutto a ciò che mangiamo e a come ci muoviamo. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato il tempo di durata ideale di una camminata, per poterne sfruttare i benefici al massimo e proteggere il nostro cervello. Ma sappiamo che anche l’alimentazione ha il suo peso, e può rivelarsi fondamentale. E in un altro articolo, proprio per questo motivo, avevamo consigliato una ricetta che, grazie alle proprietà dei suoi ingredienti, potrebbe davvero aiutarci. Oggi continuiamo la lista di consigli e ne vediamo un altro piuttosto interessante, che arriva direttamente dall’Università della California del Sud.

Oltre alla camminata, per contrastare il declino cognitivo e proteggere il cervello potremmo seguire questo geniale consiglio

Pare che una delle situazioni, che potrebbe essere favorevole alla diminuzione del rischio di declino cognitivo, sia quella di trascorrere il proprio tempo in luoghi con aria pulita. Lo spiega la Fondazione Veronesi, che riporta una ricerca molto interessante condotta negli Stati Uniti. Lo studio ci spiega che, oltre alla camminata, per contrastare il declino cognitivo dovremmo anche scegliere i posti giusti in cui trascorrere il nostro tempo. La ricerca di cui stiamo parlando, condotta dalla studiosa Diana Younan, si è concentrata su ben 2.232 volontarie di sesso femminile, tutte comprese in un range di età che andava dai 74 ai 92 anni. Importante sottolineare che lo studio è durato due decenni e che nessuna volontaria mostrava segni di demenza o declino cognitivo, quando la ricerca è iniziata.

Raccogliendo dati sulla salute delle volontarie e, al tempo stesso, sulla qualità dell’aria del luogo in cui ognuna di loro viveva, si sono raggiunti dei dati davvero interessanti. La ricerca, infatti, ha dimostrato che tutte le donne, che vivevano in luoghi in cui l’aria era pulita e con basso tasso di sostanze nocive, riuscivano a proteggere maggiormente il proprio cervello, a prescindere dal grado sociale, dall’educazione o dall’età. Dunque, sembra che scegliere un luogo, in cui l’aria sia meno contaminata, potrebbe davvero abbassare il rischio di declino cognitivo, mantenendo il nostro cervello più giovane e attivo.

