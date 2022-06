Molti non ci credono, oppure semplicemente non ci fanno caso. A volte nella vita sembra che accadano delle piccole coincidenze. Si pensa che siano delle semplici casualità, ma per gli occhi attenti rivelano qualcosa. Si dice in effetti che le coincidenze non esistono e che ogni avvenimento ha un significato nella vita. Tra le cose che colpiscono o passano inosservate, vi sono anche i numeri doppi. Scopriamo allora il significato che nascondono.

Intanto, per trovare amore e fortuna nella vita anche lo zodiaco ci può aiutare. Basta controllare la compatibilità dei segni zodiacali, per scoprire se si sta cercando il partner adatto. Secondo lo zodiaco infatti ogni segno è compatibile meglio con alcuni altri. Per esempio, lo Scorpione potrebbe essere attratto dal Leone e viceversa. Ma sarebbe un’attrazione che non dura a lungo. Invece, il Cancro potrebbe essere un segno adatto ad una relazione più durevole con lo Scorpione.

Ci sono nella vita alcune manifestazioni a cui bisogna porre attenzione. Se si passeggia è facile incontrare una coccinella. Se questa poi si posasse sui vestiti che indossiamo, allora sarebbe un segno portafortuna. Un altro segnale assolutamente da non sottovalutare è legato alla mano. Se avvertiamo un senso di prurito alla mano sinistra, possiamo essere sicuri che un colpo di fortuna è in arrivo. È una credenza abbastanza diffusa nel Mondo.

Oltre al prurito alle mani, i segnali premonitori di una vincita in denaro sono quelli a cui pochi pensano

Tra i segni premonitori che il cielo invia agli uomini, c’è l’incontro coi numeri doppi. Notare un numero che si ripete ha il suo significato. A volte guardando l’orologio, molti lo fanno col cellulare, si nota l’ora doppia. Ad esempio le 10:10, oppure le 17:17 e così di seguito. Siamo alla fermata del bus e vediamo passare due numeri uguali, uno dopo l’altro. Oppure per strada sentiamo qualcuno che pronuncia un numero. Ci accorgiamo che è lo stesso dell’ora sull’orologio o del numero civico che abbiamo sotto gli occhi. Oppure della pagina della rivista che stiamo leggendo.

Ebbene, questi numeri hanno un significato, soprattutto se c’è un periodo in cui si incontrano spesso. Per chi ci crede, gli angeli o l’universo vogliono comunicarci un messaggio. Oltre al prurito alle mani, i segnali dei numeri doppi esprimono un significato.

Il numero 10:10, significa che la nostra idea o ciò che si sta facendo, ha trovato approvazione. Il doppio numero 12:12 è un invito a non abbandonare la positività, perché ciò che si pensa si realizza. Il 17:17 non è un numero che porta sfortuna. Al contrario è un messaggio di solidarietà dal cielo, perché vede che stiamo sulla buona strada. Forse il numero doppio 23:23 è legato al denaro. Nella cabala napoletana è il 46 che porta soldi, proprio la somma del doppio 23.

Questi sono alcuni dei significati dei numeri doppi che si possono incontrare a volte nella vita.

Approfondimento

