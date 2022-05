La fortuna non è solo legata ai segni zodiacali e all’oroscopo, ma anche alle circostanze della vita. A volte la dea bendata si esprime attraverso cose caratteristiche. Sono le antiche credenze che hanno saputo riconoscere in qualche avvenimento della vita i segni premonitori di un colpo di fortuna. Anche l’oroscopo dispensa fortuna e la distribuisce ai vari segni, durante il corso dell’anno. Così, anche per il mese di giugno oramai prossimo alcuni segni saranno più fortunati. Ci sarà una vera pioggia di monete d’oro, dice l’oroscopo, per i Gemelli e altri segni dello zodiaco. Invece il Capricorno dovrà pazientare un poco prima di vedere il cielo della fortuna aprirsi di nuovo.

Altri segni zodiacali saranno più fortunati in questo 2022 rispetto ad altri. In particolare, arriveranno soldi a palate per il segno dei Pesci e del Toro. Non mancherà loro la protezione del generoso Giove. Anche se la fortuna gira e si distribuisce nel corso dei mesi, alcune volte percorre strade inconsuete. Si tratta a volte di cose apparentemente insignificanti, ma che invece sono segni premonitori di fortuna.

Arriveranno soldi a palate e la fortuna invaderà casa se succederà una di queste 3 imprevedibili cose

Il primo di questi potrebbe fare un po’ sorridere. Eppure si crede che se si è colpiti dagli escrementi d’uccelli, allora si tratti di buona fortuna. Ciò anche se il fatto sembrerebbe mostrare il contrario, perché si tratta di qualcosa che imbratta i vestiti. Ma la tradizione popolare ha sempre interpretato questo avvenimento come un segno di buon augurio. Si considera un altro segno positivo quando una coccinella si posa sui nostri abiti. Può capitare di fare una passeggiata e ci ritroviamo con l’insetto che ci fa compagnia. Sarà il suo colore rosso con tanti pallini neri sulle ali, ma la coccinella è considerata un vero portafortuna. Allora, arriveranno soldi a palate e la fortuna busserà alla nostra porta.

Un segno caratteristico di fortuna e soldi sembra che sia proprio anche un senso improvviso di prurito alle mani. Se fosse una cosa abituale, sarebbe piuttosto un problema medico. Secondo molte tradizioni sparse in tutto il Mondo, il prurito alle mani è legato a soldi imminenti. Se arrivasse alla mano destra, sarebbero soldi che vanno via. Se invece il prurito si manifestasse alla sinistra, allora sarebbero soldi da prendere al volo. Ed è proprio ciò che è capitato a Mary Shammas, un’anziana signora di Brooklyn in America. Era sul tram e avvertì un prurito improvviso alla mano sinistra. Conoscendo la diceria, subito scese e comprò un biglietto della lotteria. Portò così a casa la somma favolosa di 64 milioni di dollari.

Un oggetto portafortuna

Se si desidera attirare fortuna sulla propria vita, allora il corno napoletano è ciò che ci vuole. Però deve rispettare tre condizioni imprescindibili. Essere un po’ storto e appuntito. Necessariamente di un bel colore rosso. Ma soprattutto non si deve comprare, ma deve essere un regalo. Senza questa terza condizione, non sortirebbe nessun effetto. La fortuna è affascinante, perché non si può comandare.

