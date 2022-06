Morbida e profumata, questa torta pronta in 20 minuti è perfetta quando abbiamo tante albicocche o sono troppo mature

Anche chi non è propriamente amante delle categorie frutta e verdura difficilmente potrà resistere alla golosità dei prodotti estivi. Dolce, succosa, colorata e freschissima, la frutta di stagione è un vero e proprio must a cui è impossibile rinunciare quando bisogna combattere il caldo. Pensiamo all’anguria, dissetante e buonissima, ma anche alle ciliegie o alle albicocche: piccole e dolci, quando cominciamo a mangiarle, una tira l’altra. Oltre alla bontà, proprio perché la frutta è utile per rinfrescarsi e fare il pieno di vitamine e sali minerali, è difficile non farne scorta.

Certo, bisognerebbe calibrare bene le quantità, nonostante il consumo sia più frequente e vorace, altrimenti rischiamo di farla andare a male inutilmente. Ma prima di farla finire nel sacchetto dell’immondizia, non sottovalutiamo il riciclo, impiegandola in dolci facilissimi ma strepitosi. Un esempio potrebbe essere una buonissima torta brisée, magari alle ciliegie, oppure, morbida e profumata, questa torta pronta in 20 minuti è l’ideale per smaltire le albicocche. Per realizzare la torta morbida alle albicocche e ricotta avremo bisogno di:

250 g di farina 00;

4 uova a temperatura ambiente;

180 g di zucchero semolato;

100 g di burro fuso;

4 cucchiai di latte;

albicocche;

250 g di ricotta vaccina;

la scorza di un limone;

½ bacca di vaniglia;

1 bustina di lievito in polvere per dolci;

sale.

Per prima cosa, presa una ciotola abbastanza capiente, procediamo montando con le fruste le uova con lo zucchero e un pizzico di sale. Ottenuto un composto dalla consistenza spumosa, amalgamiamo il burro fuso e il latte versandoli a filo e aggiungiamo anche ricotta, scorza di limone e vaniglia. Mescoliamo in modo deciso, così da unire a dovere tutti gli ingredienti, a cui andranno infine aggiunti la farina e il lievito, precedentemente setacciati.

Una volta che l’impasto avrà raggiunto una consistenza omogenea, trasferiamolo all’interno di uno stampo imburrato oppure anche semplicemente infarinato. Livelliamo delicatamente la superficie con l’aiuto di una spatola, dopodiché disponiamo gli spicchi di albicocche in ordine sparso e in quantità a piacere. A questo punto, non resta che infornare a 180° C per circa 40 minuti, prima di far raffreddare e portare in tavola.

