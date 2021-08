Mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale nella vita di tutti i giorni, includendo anche il pesce, ricco di vitamine, sali minerali e acidi grassi.

I grassi che contiene sono grassi buoni perché non solo fanno bene alla nostra salute ma sono dei veri e propri elisir di lunga vita.

Quando scegliamo quale pesce comprare, è bene optare per quello azzurro o pesci d’acqua fredda, come per esempio il salmone.

I pesci si distinguono in magri, semigrassi e quelli grassi; questi non sono da evitare, essendo un’ottima fonte di vitamina D, fondamentale per l’organismo.

Pochi lo conoscono ma questo è un eccezionale pesce bianco povero di grassi

La musdea è un pesce di acqua salata poco conosciuto e difficile da catturare per i pescatori, essendo una specie notturna che di giorno si rifugia tra le rocce.

Questo pesce ha un corpo allungato, dalla colorazione grigiastra o bruna e si nutre di piccoli pesci o di invertebrati.

Può essere pescato tutto l’anno, infatti, sui banchi del pesce si trova regolarmente ma per un acquisto sostenibile va consumato da giugno fino ad ottobre.

La musdea è un pesce ricco di proprietà benefiche contenendo proteine, sali minerali, vitamine e soprattutto pochissimi grassi.

Per poter riconoscere se è fresco o meno, basterà controllare che la carne sia di un colore brillante, un gradevole odore e di una buona compattezza.

Curiosità e preparazione

Questo pesce è generalmente poco presente sulle nostre tavole ed è un peccato perché la sua carne è morbida, deliziosa e delicata.

La musdea si può preparare in diversi modi, creando uno squisito e salutare pasto, bisogna solo fare attenzione alla cottura.

Basta anche solo una temperatura troppo alta o qualche minuto di cottura in più perché perda la sua fragranza o per disfarne la polpa.

È consigliato infatti, non allontanarsi troppo durante la sua cottura, in modo da non rovinare tutto il lavoro fatto. Una volta cotto sarà pronto per essere gustato.