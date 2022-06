La prova costume è alle porte e molti di noi vorrebbero riuscire a rimettersi in forma in tempo. Mangiare sano, bere tanto e muoversi sono i 3 passi fondamentali per stare bene, ma non tutti sanno esattamente cosa fare.

Sicuramente sperare di riuscire a dimagrire e tonificare in poco tempo è inutile, perché i risultati arrivano solo con l’impegno e la costanza.

Scendendo nel particolare, invece, bisognerebbe focalizzarsi sui migliori esercizi da eseguire per dimagrire. Per la zona degli addominali e della pancia, infatti, esistono esercizi molto efficaci, che, se eseguiti in maniera corretta, possono aiutarci a ottenere risultati anche ottimi.

Il plank, ad esempio, è uno degli esercizi più noti per dare forza alla zona di pancia e addominali. Per non contare gli enormi benefici che darebbe a tutto il corpo. Questo esercizio, infatti, rinforzerebbe i muscoli di glutei, spalle, schiena, braccia e di tante altre zone, compresi, ovviamente, gli addominali. Per eseguirlo, bisogna sdraiarsi a terra a pancia in giù, appoggiandosi sui gomiti e sulle punte dei piedi. Bisognerà, poi, mantenere il corpo in tensione per minimo 30 secondi, o più, in base al proprio livello d’allenamento.

Esiste, però, un altro esercizio perfetto per rinforzare l’addome. Scopriamolo insieme e iniziamo a praticarlo da subito.

Oltre al plank, sarebbe questo uno dei migliori esercizi per tonificare pancia e addominali in modo completo ed efficace

Insieme al plank, però, esiste un altro super esercizio mirato al rafforzamento della zona dell’addome. Si tratta del Russian Twist, uno dei più utili per delineare la zona centrale del nostro fisico. Eseguirlo è alquanto semplice, anche se bisogna fare attenzione ad effettuare i movimenti giusti per non danneggiare la schiena.

Ecco come eseguire il Russian Twist in pochi e semplici passi

Per prima cosa dovremo sederci a terra, su un comune materassino, poi piegare le gambe e staccarle da terra di circa 40 cm. Ora, per bilanciare la posizione, dovremo inclinare all’indietro la schiena, creando un angolo di 45° circa.

Da questa posizione, dovremo torcere il busto prima verso un lato, tornando poi alla posizione di partenza, e poi girarci verso l’altro lato. Dovremo fare attenzione a svolgere questi movimenti con attenzione, meglio ancora se con la supervisione di un esperto.

La torsione russa, oltre a scolpire i nostri addominali, aiuterà anche la stabilizzazione della colonna verticale. Ecco perché, oltre al plank, sarebbe questo uno dei migliori allenamenti per migliorare la tonicità della nostra pancia.

