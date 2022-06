I tirocini per le donne disoccupate o inoccupate over 35 di questo Comune del Nord sono retribuiti e durano 6 mesi

Sono molteplici le vie che conducono all’occupazione. Dal concorso pubblico alla candidatura spontanea (magari per lavorare in banca, in uno dei 5 profili più richiesti), dal contratto a vita a quello a tempo.

In questa sede prenderemo in considerazione il bando del Comune di Bra, in provincia di Cuneo, quindi in Piemonte. L’Amministrazione comunale ha messo in piedi il “Bando Donne” teso al reinserimento professionale di alcune cittadine. La strada percorsa in questo caso è quella del tirocinio extra-curriculare.

Sintetizziamo i passaggi chiave del testo ufficiale. Anticipiamo solo che i tirocini per le donne disoccupate o inoccupate over 35 prevedono anche un’indennità mensile.

Finalità del Bando e requisiti di ammissione

Come in altre simili circostanze, l’intento è quello di fornire alle destinatarie un’occasione di formazione e inserimento socio-lavorativo. Nel complesso, il Comune si prefigge di attivare 3 tirocini.

Passiamo adesso a vedere quali sono i requisiti di ammissione al progetto e da possedere alla data di pubblicazione del bando (27 maggio).

Si richiede anzitutto un’età di almeno 35 anni (o età superiore) e la residenza nel territorio di questo Comune. Inoltre le candidate devono risultare iscritte al Centro per l’Impiego e risultare in stato di disoccupazione o inoccupazione. Quest’ultima condizione deve sussistere da più di 12 mesi.

I servizi offerti dal Comune di Bra

I servizi offerti dall’Amministrazione comunale si compongono di un colloquio individuale con le beneficiarie. In questa fase si metteranno a fuoco interessi, capacità, caratteristiche e disponibilità al fine di ottimizzare l’ingresso in azienda delle interessate. Poi si ricercheranno le aziende ospitanti e si attiverà il tirocinio, monitorato da un tutor esterno qualificato.

Questi stage formativi hanno una durata di 6 mesi ed è prevista un’indennità mensile alle tirocinanti. In particolare, i primi 3 mesi prevedono un pagamento diretto e i residui 3 mesi saranno a carico dell’impresa ospitante.

I tirocini per le donne disoccupate o inoccupate over 35 di questo Comune del Nord sono retribuiti e durano 6 mesi

Le istanze andranno prodotte utilizzando il modello di domanda allegato al bando. Per il loro invio, invece, il termine ultimo è previsto per il 27 giugno 2022.

Le domande andranno debitamente compilate, firmate e corredate dagli allegati. Poi bisognerà consegnarle al Comune di Bra o brevi manu, oppure spedite tramite fax al numero: 0172 44333, o inviate per raccomandata a/r o tramite email.

Infine vediamo come saranno individuate le beneficiarie dei tirocini. Si partirà anzitutto dalla verifica dei requisiti minimi di accesso al bando. Quindi si verificherà la sussistenza del requisito anagrafico, la residenza, i titoli di studio, l’iscrizione al CpI e lo stato di disoccupazione. In caso di parità di requisiti si darà priorità ai nuclei monoparentali e in base all’ISEE.

