Quando incontriamo una persona nuova, ci facciamo subito un’idea di chi abbiamo davanti. Questa è la cosiddetta “prima impressione”, che, in soli 3 secondi, condiziona negativamente o positivamente il rapporto.

Se, però, volessimo avere le idee un po’ più chiare sulla persona di fronte a noi, potremmo partire dal suo segno zodiacale. Questo, infatti, potrebbe svelarci molti lati caratteriali dell’individuo, anche dal punto di vista amoroso.

Ognuno di noi, infatti, ha una vita amorosa più o meno attiva e ciò dipenderebbe anche dal nostro segno zodiacale. Vediamo, quindi, chi sono i segni più vivaci sotto le coperte e quelli che, invece, deludono le aspettative.

Oltre al Leone, ecco i 3 segni più focosi e i meno bravi tra le lenzuola

Come si può capire dal titolo, il Leone è sicuramente tra i segni che si danno maggiormente da fare a letto. Il suo carattere egocentrico lo spinge a cercare sempre il centro della scena, nella vita come nel lavoro.

Ama sentirsi corteggiato e desiderato, e, per questo, è sempre alla ricerca di nuove conquiste. Il suo fascino e il carisma spiccato lo rendono indiscutibilmente attraente e si distingue per essere un grande amatore.

Anche l’Ariete è tra i segni più focosi, noto per avere un animo molto passionale. Questa sua continua ricerca di emozioni forti lo rende poco fedele, e, infatti, è uno dei 3 segni che potrebbero tradire il partner.

Il più passionale in assoluto

Arriviamo al segno zodiacale che non lascia mai indifferenti, ovvero quello dello Scorpione. Sono vere e proprie scintille quelle che si creano con lo Scorpione, grazie al suo carattere affascinante e attraente. Per fortuna, lo Scorpione, quando si innamora, riesce a dare tutto il suo amore al partner, facendolo sentire amato e protetto.

Senza dimenticare il segno dei Gemelli, uno dei segni più passionali di sempre. Se scatta il giusto incastro mentale, anche l’amore andrà a gonfie vele e la passione arriverà alle stelle.

Dunque, oltre al Leone, ecco i 3 segni zodiacali che regalano grandi emozioni in ambito amoroso.

I segni meno bravi a letto

La situazione sotto le coperte è sicuramente meno rosea per le persone nate in Acquario. La voglia di fantasticare e sperimentare dell’Acquario è così grande che, spesso, finisce per bloccarlo nella realtà. Se trova il partner giusto, però, riesce a dare sfogo a tutte le sue fantasie più intime.

Anche per la Bilancia, l’aspetto amoroso non sembra andare meglio. Il carattere riflessivo ed equilibrato della Bilancia non denota grande passionalità, essendo più concentrato sulla parte spirituale. Questo non significa che la Bilancia sia completamente disinteressata all’aspetto fisico, semplicemente non rappresenta una sua priorità.

Lettura consigliata

Una marea di soldi e fortuna sta arrivando per questi 2 segni zodiacali che vivranno un’estate indimenticabile