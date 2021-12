Ormai la nostra vita è praticamente condizionata dalla tecnologia, farne a meno sarebbe praticamente impossibile. Pensare di vivere senza il cellulare è inimmaginabile, perché svolgiamo tantissime azioni con questo piccolo accessorio. Ma anche tutta la casa è piena di oggetti, per noi fondamentali, che rendono più semplice alcune attività.

Il frigorifero, l’asciugatrice, il ferro da stiro e tanti altri accessori per la casa, sono necessari in un appartamento. Tutti gli apparecchi, più o meno tecnologici, sono nella maggior parte dei casi alimentati con l’energia elettrica. Questo potrebbe voler dire che a fine mese le nostre bollette potrebbero avere cifre stellari.

A seconda di come li usiamo, infatti, i costi annuali potrebbero essere rilevanti e per niente economici. Basterebbe usarli con intelligenza, evitando inutili sprechi, magari approfittando di orari dove la corrente elettrica costa un po’ meno. Ma se pensiamo che la causa dei costi spropositati sia solo dei grandi elettrodomestici, probabilmente stiamo sbagliando.

Oltre al forno e lavatrice, sono questi gli elettrodomestici e dispositivi impensabili che rendono le bollette salate

Quelli che sembrano essere gli apparecchi più dispendiosi sono il boiler, il frigorifero, il forno a microonde ed elettrico, lavatrice ed anche ferro da stiro. Se non li usiamo con le giuste attenzioni e accorgimenti, allora prepariamoci a spendere un bel po’ di quattrini.

Ma oltre al forno e lavatrice, sono questi gli elettrodomestici e dispositivi impensabili che rendono le bollette salate, che molto spesso ignoriamo. Nella lista nera, infatti, potrebbe esserci anche la macchinetta del caffè, che usiamo per preparare velocemente il nostro espresso. Questo dipenderà dalla potenza della macchina, circa 1200 watt se a capsule, e da quanto la teniamo accesa e in funzione. I costi potrebbero aumentare se la lasciamo in modalità standby.

Ancora di più, poi, potrebbero incidere sulla bolletta aspirapolvere, macchina del pane, impastatrici e robot da cucina, che solitamente hanno un alto wattaggio. Per questo sarebbe meglio acquistare prodotti con un’adeguata classe energetica ed evitare accensioni inutili.

Dispositivi di casa

Ad incrementare i costi annuali non sono solo gli elettrodomestici, ma anche alcuni dispositivi insospettabili, che utilizziamo spesso, come il caricabatteria. Infatti, la tecnica di lasciarlo sempre attaccato alla presa, potrebbe non essere una buona idea in termini di risparmio. Anche se i costi all’anno non sono altissimi, il caricabatteria in questo modo continuerà a consumare energia, ancora di più se teniamo in carica il cellulare.

Attenzione anche alle console per videogiochi o dispositivi per vedere film e tv, anche nella modalità standby. Tutti questi apparecchi, infatti, potrebbero incidere anche il 10% circa in bolletta, cosa che potremmo evitare se li spegniamo del tutto e li usiamo con la giusta attenzione.