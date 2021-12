È impossibile dire il contrario, in quasi tutte le case una portata con il baccalà a Natale non può mancare. Da Nord a Sud e in varie preparazioni, il baccalà è praticamente il re della tavola. Gustoso e morbido, è delizioso anche impanato e fritto.

Abbinato ad una pietanza come il peperone crusco, una prelibatezza lucana che sorprenderà tutti gli ospiti è davvero delizioso. Oggi però vedremo come servirlo in maniera un po’ diversa dal solito, con un’insalata calda.

Basta con baccalà fritto o in umido, ecco una ricetta golosa per mangiarlo alla Vigilia di Natale che spopolerà subito

Una ricetta davvero facilissima da preparare che richiede soltanto 15 minuti di cottura. Semplice e veloce quindi, anche nella preparazione totale del piatto.

Ingredienti per 4 persone circa

500 gr di baccalà già ammollato;

1 sedano;

50 gr di mandorle affettate;

pasta d’acciughe;

capperi;

olive nere denocciolate;

succo di mezzo limone;

prezzemolo;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento:

Prendiamo il baccalà già ammollato e cuociamolo al vapore. Basteranno più o meno 10 minuti, in base alla grandezza dei vari pezzi.

Nel frattempo tagliamo il sedano a fettine e soffriggiamolo in padella con un filo d’olio. Così il sedano rimarrà croccante ma avrà un gusto più intenso.

Tostiamo le fettine di mandorle in padella. In una ciotola emulsioniamo il succo di mezzo limone con circa 3 cucchiai di pasta d’acciuga. Aggiungiamo poi un cucchiaino di acqua e un po’ d’olio. Avremo creato una salsina di condimento strepitosa.

Non ci resta che comporre il piatto, sfaldiamo il baccalà e mettiamolo in un vassoio. Aggiungiamo le olive tagliate a metà, i capperi dopo averli sgocciolati e il prezzemolo tritato. Assaggiamo di sale altrimenti aggiungiamone un po’ e poi completiamo con il sedano. Un po’ di salsa alla pasta d’acciuga e siamo pronti a servirlo.

Cerchiamo di portarlo in tavola ancora caldo. Componiamo poi i vari piatti prendendo tutti gli ingredienti per un risultato fenomenale.

Quindi, basta con baccalà fritto o in umido, ecco una ricetta golosa per mangiarlo alla Vigilia di Natale che spopolerà subito. Un modo diverso per gustare il buonissimo e super amato baccalà delle feste.

Serviamo questa insalata come antipasto o come accompagnamento di un secondo di pesce. È un’insalata davvero versatile che possiamo mangiare anche per un pranzo veloce. Non ci resta che dissalarlo velocemente e prepararci a godercelo in compagnia.

