Le spese a fine mese sono un vero dilemma per molte famiglie. Soprattutto sotto il periodo natalizio, dove vorremmo avere qualche euro in più nel portafoglio per fare qualche regalino più consistente. Effettivamente con il freddo certi importi potrebbero avere un’impennata notevole, visto che stiamo più in casa ed utilizziamo sicuramente più dispositivi ed elettrodomestici. Non possiamo neanche immaginare di rimanere senza riscaldamenti e termosifoni, ma in realtà esistono degli accorgimenti per utilizzarli in maniera più efficiente, spendendo meno. Ma anche se vogliamo utilizzare asciugatrici, dovremmo stare attenti ad attivarle nel modo giusto, per evitare bollette stellari. Ma non sono le uniche comodità di casa che potrebbero costarci una fortuna. In casa utilizziamo altro che potrebbe essere un problema per le nostre tasche, ma a cui non facciamo caso più di tanto.

Attenzione a come utilizziamo questi 4 elettrodomestici sottovalutati perché potremmo ricevere bollette da capogiro

Ci sono elementi di casa che sono spesso fondamentali per mantenere una vita domestica ricca di comfort, ma anche indispensabili per non patire il freddo. Ma per diminuire le spese e limitare i consumi, attenzione a come utilizziamo questi 4 elettrodomestici sottovalutati perché potremmo ricevere bollette da capogiro. Ad esempio, in cucina, utilizziamo il comune forno a microonde, spesso, in maniera impropria. Nonostante sia utile per tanti motivi, e per ottimizzare il tempo, potrebbe influire sulla nostra bolletta. Anche se, rispetto ad un classico forno, c’è un risparmio energetico non da poco, se lo usiamo in certe modalità i costi salgono. Oltre a consumare, anche se poco, quando è in standby, l’impostazione grill, in alcuni modelli, potrebbe superare i costi di un classico forno. Infatti è sempre meglio non utilizzarlo per cucinare il cibo, meglio per scongelare o per cuocere a vapore con gli appositi contenitori.

Anche il piccolo forno elettrico, che teniamo sul ripiano della cucina, ha un certo peso sui costi di fine mese. Maggiore è la temperatura e il tempo di utilizzo, più la bolletta sarà elevata. Se attiviamo la cottura ventilata, impiegherà meno tempo a riscaldarsi ed a cucinare.

In bagno e stanzetta

Per avere acqua calda, al giusto tepore, in bagno è necessario possedere uno scaldabagno elettrico, ma in realtà non è un elettrodomestico economico. Se lo teniamo sempre acceso, rischiamo di far lievitare le bollette. Meglio evitare sprechi quando non siamo in casa o inserire un interruttore a tempo. I vecchi modelli sono parecchio dispendiosi, meglio sempre quelli di nuova generazione e non trascurare la manutenzione. Anche la stufa elettrica non è un elettrodomestico che può far risparmiare se utilizzato per molte ore di seguito. Nelle stanze, usare i modelli che costano poco e consumano molto, non è una delle scelte migliori; è preferibile regolare il termostato e usarla per poco tempo.