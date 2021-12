Il freddo e il gelo stanno già mettendo alla prova la nostra voglia di uscire di casa. Ci imbacucchiamo dalla testa ai piedi per stare caldi e non sentire freddo. Il problema però è che tra cappelli, cappotti e sciarpe neanche si vede più come siamo vestiti.

Abbiamo già parlato di alcuni trucchi per stare al caldo senza sentirci troppo ingombranti. Ad esempio indossare sotto i vestiti dell’abbigliamento termico. Questo è solo uno dei 5 oggetti imperdibili per stare sempre al caldo anche nelle serate invernali più fredde.

Se non amiamo le sciarpe gonfie e ingombranti ecco cosa indossare per stare al caldo ed essere eleganti

Oggi vedremo delle alternative ai soliti sciarponi di lana molto più sottili ma solo nell’aspetto. C’è chi ama queste grosse e spesse sciarpe anche come accessorio al proprio look. Bellissime con la trama a maglia o con delle frange alle estremità. Ma c’è chi invece si sente un piccolo omino Michelin e vorrebbe qualche opzione diversa.

La prima alternativa è più economica

Se non vogliamo rinunciare al comfort e al caldo della lana ma non vogliamo spendere molto è questa la soluzione. Una sciarpa in lana sì, ma lana pettinata. Questo filato viene usato per realizzare tantissimi capi d’abbigliamento. È caldo ma non risulta troppo pesante da indossare e non gonfia la figura. Seguendo un determinato processo di filatura è possibile produrre un filato liscio ma resistente e caldo.

Questo procedimento si usa per capispalla maschili ma anche femminili invernali. Ma viene anche applicato per la realizzazione di sciarpe e foulard. Il prezzo può essere variabile in base alla composizione della sciarpa. Infatti potrebbero trovarsi in commercio filati non solo di lana al 100% che sono sicuramente più economici. Ma anche una sciarpa completamente in lana pettinata si trova a partire dai 30 euro.

Classe ed eleganza sono un po’ più costose

La sciarpa in questione è quella in cashmere. Si sa che tutti i capi di cashmere sono molto più costosi dei classici in lana. Ora più che mai che esistono anche dei filati in cashmere estremamente leggeri oltre che raffinati. Tengono al caldo ma non rinunciando alla classe. Se ne trovano di tutti i colori e in varianti anche laminate o ultraleggere. Una sciarpa o una stola del genere ci terrà al caldo anche nelle notti di gala.

Per un prodotto del genere si parte da almeno 70 euro per arrivare anche sopra i 200 euro. Sicuramente una spesa non indifferente ma che farà la differenza indossata. Impossibile non notare la ricercatezza e la sinuosità di una sciarpa in cashmere.

Quindi se non amiamo le sciarpe gonfie e ingombranti ecco cosa indossare per stare al caldo ed essere eleganti. Se vogliamo spendere un po’ più di soldi la scelta deve ricadere assolutamente sulla sciarpa in cashmere. Raffinata ed elegante ci farà sembrare subito più chic. Sicuramente è una di quelle cose da avere nell’armadio e che dureranno anni come una It Bag.

