Ormai sappiamo che il cibo che mangiamo, come lo mangiamo e in quali quantità, possono influire molto sulla nostra salute. Gli esperti continuano a dirci che dovremmo seguire una dieta equilibrata se vogliamo mantenerci in forma, soprattutto con l’avanzare dell’età.

Purtroppo però seguire questi consigli diventa difficile davanti a un bel piatto di carbonara o a una abbondante porzione di tiramisù. Eppure, anche alcuni cibi molto sfiziosi possono essere anche salutari. Prendiamo ad esempio il salmone, che, oltre a essere buonissimo, sarebbe anche ricco di un minerale utile alla salute del cuore, soprattutto per le donne.

Oltre al ferro un altro minerale sarebbe utile per il cuore delle donne

Tra il 1993 e il 1997, uno studio pubblicato su una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC) ha esaminato quasi 25 mila partecipanti nel Regno Unito. La loro età era compresa fra i 40 e i 79 anni.

In base ai dati raccolti i ricercatori hanno suddiviso i partecipanti in 3 gruppi in base al loro consumo di sodio e potassio. Si sono così resi conto che con l’aumentare del consumo di potassio, la pressione sanguigna diminuiva. Pare che sia particolarmente rilevante nelle donne che assumevano molto sale. Dopotutto, sappiamo che proprio il sale sarebbe associato a pressione alta, infarti e ictus.

Potremmo pensare di essere fuori pericolo, perché raramente aggiungiamo il sale al cibo che mangiamo. Ricordiamo però che oggi molti alimenti preconfezionati ne contengono in quantità eccessive. Ma cosa c’entra il potassio in tutto questo? Ebbene, pare che questo minerale aiuti l’organismo a espellere il sodio attraverso le urine. Questa relazione sembra essere supportata dalla continuazione dello studio sugli stessi soggetti 20 anni dopo.

Quali cibi contengono molto potassio

Tra i frutti ricchi di potassio non ci sono solo le banane, ma anche ribes, avocado e kiwi. Per quanto riguarda la verdura, salgono sul podio gli spinaci, i cavolini di Bruxelles, i finocchi, l’indivia e i carciofi. Non dimentichiamoci poi di pistacchi e noci, o dei legumi secchi, come ceci, fagioli e lenticchie.

Ricordiamoci anche che il potassio si disperde facilmente nell’acqua di cottura e sarebbe quindi meglio preparare questi gustosi cibi evitando di bollirli. Oltre al ferro un minerale come il potassio potrebbe essere particolarmente indicato per migliorare la nostra salute nella nostra situazione. Non dimentichiamo però anche le vitamine, importanti contro l’invecchiamento e non solo.

