La nostra dispensa può diventare una vera e propria fonte di salute, se solo impariamo a utilizzarla. In particolare, quando si tratta di frutta e verdura possiamo fare il pieno di vitamine e minerali in modo naturale, godendo di tutti i loro benefici.

Prendiamo, ad esempio, la bieta o bietola (Beta vulgaris), molto utilizzata in diverse ricette tradizionali. La troviamo spesso a foglie larghe, più piccole e tenere, o a coste, generalmente bianche, ma anche rosse e argentee.

Questa verdura considerata povera è, in realtà, ricca di proprietà che potrebbero rivelarsi dei validi alleati contro l’invecchiamento.

Come prevenire l’invecchiamento e regolare i livelli di glucosio anche grazie a una verdura che avrebbe tante proprietà

Come sempre, per stare davvero bene non basta mangiare un particolare cibo ricco di benefici, ma lo possiamo inserire all’interno di una dieta equilibrata, conducendo uno stile di vita sano.

Detto questo, la bieta potrebbe essere una valida aggiunta alla nostra alimentazione. Infatti, è composta per lo più di acqua e fibre, che aumentano la sensazione di sazietà, favorendo il transito intestinale e aiutandoci a dimagrire. Allo stesso tempo, la bieta aiuterebbe anche a regolare la quantità di glucosio nel sangue.

In più, questa verdura contiene diverse sostanze antiossidanti che aiuterebbero a prevenire l’invecchiamento. Senza contare che la dieta è anche ricca di minerali e vitamine, come il calcio e la vitamina K, importante per la salute delle ossa e dei denti. C’è poi il potassio, utile per controllare la pressione sanguigna e per la diuresi.

Infine, anche pelle e capelli potrebbero avere beneficio dal consumo di bieta, dal momento che contiene anche biotina.

Come mangiare la bieta

Contrariamente a quanto si possa pensare, la bieta è una verdura molto versatile, che possiamo cucinare in tanti modi diversi. Ad esempio, potremmo prepararle al vapore così da conservare più colore e proprietà. Possiamo comunque prepararle anche solo in padella con un filo d’olio e magari un tocco di peperoncino. Diventano, poi, trifolate se aggiungiamo anche un po’ di burro, dell’aglio e della cipolla. Certo, questa non è l’alternativa più salutare, come anche le coste fritte. Un buon compromesso potrebbe essere quello di cucinare la bietola gratinata in forno, senza l’aggiunta di formaggi.

Ecco, quindi, come prevenire l’invecchiamento e regolare la quantità di glucosio nel sangue anche grazie a una semplice verdura. Ci sono tante piccole abitudini molto comuni che potrebbero farci invecchiare più in fretta, una cattiva alimentazione sarebbe una di questa.

