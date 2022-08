Il periodo estivo in Italia non sembra incidere sull’accesso al Superbonus 110% per i lavori incentivati in edilizia. Dal rapporto dell’ENEA relativo al mese di luglio del 2022, infatti, è emerso che gli investimenti nel 110 si sono attestati a ben 4,5 miliardi di euro.

Il che porta gli investimenti complessivi, a partire dal lancio della misura, a quasi 40 miliardi di euro. E di conseguenza a poco meno di 44 miliardi di euro di detrazioni fiscali. L’accelerazione dei lavori incentivati, in particolare, è stata spiegata dall’ENEA con l’aumento degli investimenti incentivati legati ad una particolare categoria di immobili. Vediamo quali nel dettaglio.

Per il Superbonus 110% arriva il rally estivo con villette unifamiliari

Precisamente, le villette unifamiliari considerando il fatto che si tratta di immobili per i quali i tempi stringono per quel che riguarda il rispetto del vincolo SAL. Al 30 settembre prossimo, per l’accesso al Superbonus 110%, lo Stato di Avanzamento dei Lavori per le villette unifamiliari dovrà essere infatti pari ad almeno il 30%.

Per il Superbonus 110% arriva il rally estivo, quindi, ma non arriva di certo come un fulmine a ciel sereno, nonostante la misura in questi mesi sia stata fortemente criticata a causa delle continue modifiche di accesso ai benefici fiscali.

Di conseguenza, considerando che la scadenza del 30/9 è sempre più vicina, non è da escludere che anche ad agosto per il Superbonus 110% legato proprio alle villette unifamiliari possa registrarsi un’ulteriore accelerazione.

Il 110% sarà rivisto dal nuovo Governo dopo le elezioni politiche di settembre?

Sul Superbonus 110%, tra l’altro, c’è anche da dire che, dopo le elezioni politiche di settembre, la misura potrebbe essere soggetta ad ulteriori modifiche. Quindi da parte del nuovo Governo nel ricordare che, a titolo personale, l’ormai ex premier Mario Draghi non è mai stato favorevole ai bonus edilizi.

Tutto dipenderà, tra il centrodestra ed il centrosinistra, anche dal colore del prossimo Governo. Per esempio, tra i difensori a spada tratta del Superbonus 110% c’è il Movimento 5 Stelle. Con possibili modifiche che, per il 2023, potrebbero riguardare proprio le villette unifamiliari.

Perché ad oggi il 110 sulle villette unifamiliari è valido solo per il 2022. Mentre nel 2023 la misura continuerà, tra l’altro, per i lavori incentivati nei condomini. Ma in realtà, ad oggi, la criticità su cui intervenire, per il Superbonus 110%, è rappresentata dalle regole vigenti sulla cessione dei crediti fiscali. Tra il giro di vite per quel che riguarda i controlli antifrode. E gli istituti di credito che sono sempre meno propensi ad operare sul mercato delle cessioni.

