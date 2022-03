Le occhiaie per molti sono un vero e proprio problema estetico. Gli “occhi da panda” spengono la pelle del viso e nel complesso ci danno un aspetto stanco e trascurato.

Queste mezzelune nere possono essere frutto non solo di una “notte brava”, dove abbiamo fatto le ore piccole. Infatti, tra le altre cause potrebbero rientrare un periodo di forte stress, un’allergia oppure una predisposizione genetica.

Tuttavia, la convivenza con questo inestetismo potrebbe essere più semplice del previsto. Il make up, infatti, è il nostro miglior amico, sia in caso di occhiaie perenni sia in caso di quelle passeggere. Ci sono prodotti ideali per realizzare un camouflage a prova del nero/viola più intenso.

In più, il trucco ha tanti segreti che possono fare miracoli. In questo articolo ne sveleremo ben 3 che potrebbero rappresentare una svolta nella nostra make up routine.

Il correttore è la nostra dolce metà

In caso di occhiaie, il correttore diventa realmente il nostro compagno di vita, un prodotto indispensabile per coprirle e sbarazzarcene almeno per qualche ora.

L’importante, però, sarebbe scegliere il colore giusto:

quello scuro, con pigmento arancione, sarebbe l’ideale per un’occhiaia blu-violacea;

quello sui toni del beige andrebbe bene per le occhiaie meno marcate e potrebbe essere sfruttato anche per altre piccole imperfezioni;

quello chiarissimo, con pigmento rosa, andrebbe a coprire e a contrastare le occhiaie con fondo giallastro.

Dopo la tradizionale beauty routine, con tonico, siero e crema, senza dimenticare un contorno occhi sgonfiante, possiamo passare al trucco.

Solitamente, s’inizia con il fondotinta e dopo si passa al correttore, preferibilmente con texture fluida e media/alta coprenza.

Per applicarlo dovremmo utilizzare i polpastrelli della mano, picchiettando delicatamente poco prodotto alla volta.

Oltre al correttore, per nascondere le occhiaie nere e profonde potrebbero bastare questi 3 trucchi geniali

Soddisfatte del lavoro svolto dal correttore, ci sarebbero altre 3 furbizie da mettere in campo mentre ci trucchiamo.

Innanzitutto, dovremmo evitare di applicare il mascara sulle ciglia inferiori. Il suo pigmento nero andrebbe a scurire ancora di più la zona dell’occhiaia, creando un’ombreggiatura grigiastra che potrebbe addirittura risaltarla. Però, se non riuscissimo proprio a fare a meno del mascara anche sotto, potremmo provare con uno marrone, senza abbondare con le quantità.

Poi, per illuminare la pelle e contrastare la zona scura delle occhiaie, potremmo applicare un blush in polvere o liquido. I colori su cui puntare sarebbero il pesca, in caso di occhiaie marcate, e il rosa, in caso di occhiaie tenui.

Infine, anche le labbra meriterebbero la giusta attenzione. Per un camouflage perfetto dovremmo evitare rossetti e gloss nude e della palette dei rosa pallido. Via libera, invece, a colori più decisi come il corallo, il fucsia, il rosso e il borgogna.

Quindi, oltre al correttore, per nascondere le occhiaie ecco altri 3 trucchetti make up utilissimi.

