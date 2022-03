Torte, biscotti e creme al cucchiaio rappresentano la base della pasticceria. Eppure, le rivisitazioni di questi classici della sono davvero tantissime. Se giochiamo con la fantasia, possiamo stravolgere il gusto di queste preparazioni base. Sarebbe possibile, addirittura, usare le sfoglie per lasagne avanzate per preparare 2 dolci davvero spettacolari.

I problemi sorgono, però, quando in frigorifero o in dispensa non ci sono tutti gli ingredienti necessari a preparare una ricetta. Difficile immaginare di poter preparare una torta o dei biscotti senza farina, eppure non è impossibile. Così come latte o uova trovano facilmente dei sostituti nella preparazione dei dolci, lo stesso varrebbe per la farina.

Ecco, quindi, dosi e procedimento per preparare 3 versioni diverse di dolci senza usare la farina. Si tratta, pure, di ricette velocissime, preparate anche senza forno.

Una pausa caffè davvero cremosa

Il primo dei dolci con soli 3 ingredienti e senza farina è un golosissimo semifreddo al caffè. Per prepararlo, serviranno:

500 millilitri di panna zuccherata;

175 grammi di latte condensato;

una tazzina di caffè.

Dopo aver preparato e fatto raffreddare il caffè, mescolarlo al latte condensato per ottenere un composto omogeneo. Quindi, montare a neve la panna e incorporare lentamente il composto di caffè e latte, dal basso verso l’alto. Versare il tutto in uno stampo in silicone, coprire con la pellicola trasparente e lasciare in freezer per 5 o 6 ore.

Sempre con soli 3 ingredienti e senza farina possiamo preparare questa torta sofficissima e questi velocissimi dolci senza cottura

Il secondo dolce è una torta al cioccolato senza lievito o latte, per la cui preparazione occorreranno:

300 grammi di cioccolato fondente;

70 grammi di burro;

4 uova medie.

Questa torta senza farina, lievito e latte si prepara sciogliendo il cioccolato a bagnomaria e unendo il burro morbido. Le uova dovranno montare per circa 10 minuti per incorporare quanta più aria possibile. Aggiungere a filo il composto di burro e cioccolato, versare in una tortiera e infornare a 160 gradi in forno preriscaldato per 40 minuti.

Le palline al cocco, invece, sono un dolce senza cottura davvero velocissimo da preparare. Occorrono:

300 grammi di cocco rapè;

500 grammi di ricotta;

100 grammi di zucchero a velo.

Mettere da parte circa 50 grammi di cocco rapè. Mescolare zucchero, ricotta e cocco e creare delle palline. Passarle nel cocco rimanente e lasciare riposare in freezer per un quarto d’ora o in frigo per 15 minuti.

Lettura consigliata

Sono una vera delizia queste ciambelle alle mele e cannella che stanno spopolando anche se prive di burro