Migliorare l’aspetto del proprio viso, con una beauty routine specifica, è un obiettivo ricercato da sempre più persone.

Le soluzioni più gettonate sono creme, tonici, maschere viso, sedute in centri estetici ma anche la chirurgia estetica, spesso micro-invasiva.

Il risultato raggiunto è, nella maggior parte dei casi, quello sperato ma con un investimento economico talvolta molto elevato.

Esiste però un metodo che permette, in parte, di sbarazzarsi di tutti quei barattoli e flaconi che affollano i nostri bagni e che è, soprattutto, più economico. In quest’articolo scopriremo qual è e come migliorare l’aspetto del viso con uno specchio e 10 minuti di esercizio quotidiano.

Il face yoga

Il metodo che arriva direttamente dal Giappone è il face yoga, chiamato anche yoga facciale.

È una disciplina chiaramente inspirata allo yoga che prevede la realizzazione di movimenti espressivi del viso, mirati a rendere i suoi muscoli più elastici e tonici.

Il face yoga viene considerato da molti un elisir di bellezza e giovinezza, totalmente naturale. Combatte i segni dell’invecchiamento della pelle del viso, rendendola più rinvigorita, turgida e radiosa, ed interviene anche sul miglioramento della simmetria del volto.

Inoltre, sembrerebbe che praticare face yoga, rilassi corpo e mente, riduca lo stress accumulato quotidianamente, contribuendo anche ad incrementare la consapevolezza di se stessi e l’autostima.

Impossibile non lasciarsi tentare.

Come migliorare l’aspetto del viso con uno specchio e 10 minuti di esercizio quotidiano

Quello che occorre, allora, per praticare face yoga è un semplice specchio e un pizzico di costanza.

Innanzitutto, è importantissimo guardare il proprio viso riflesso allo specchio durante il compimento dei vari movimenti espressivi. Questo serve per capire se li si sta eseguendo al meglio e per correggere eventuali errori.

Poi è indispensabile dedicare allo yoga facciale 10 minuti di tempo ogni giorno.

Gli esperti dichiarano proprio che, per avere un risultato impeccabile, il segreto è la costanza. Ma consigliano anche di non superare i 10 minuti di esercizio quotidiano per non stressare troppo i muscoli del viso.

Gli esercizi amati e più praticati sono tantissimi, come quello per avere labbra più voluminose.

Vediamone qualche altro per contrastare i segni del tempo sulla pelle.