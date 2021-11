Sicuramente, molti di noi hanno accatastati accappatoi e asciugamani in spugna ormai rovinati, macchiati, praticamente inguardabili e non più utilizzabili.

Se da un lato li teniamo conservati perché potrebbe sembrare uno spreco gettarli via, dall’altro rimangono immobili a prendere polvere e spazio.

Spesso non vengono in mente idee per realizzare qualcosa che possa servire in casa, in questo articolo potremmo trovare ispirazione e creare qualcosa in poco tempo.

Dunque, non buttiamo accappatoi e asciugamani vecchi perché possiamo riutilizzarli in questi modi creativi e utili, non serve molta manualità, solo un poco di concentrazione e qualche strumento.

Riusciremo in breve a dare vita a oggetti vantaggiosi, da sfruttare in casa, magari riuscendo a non svuotare il portafoglio. Finalmente libereremo spazio, mettendo in pratica quello che fin ora erano solo pensieri astratti.

Non buttiamo accappatoi e asciugamani vecchi perché possiamo riutilizzarli in questi modi creativi e utili

È questo il momento giusto per pensare ai para spifferi, che solitamente hanno un costo non indifferente. Per ottimizzare l’uso dei termosifoni, è un oggetto che può aiutare a mantenere calore in casa.

Prendiamo un vecchio accappatoio o asciugamano grande e ricaviamo un rettangolo. La parte più lunga dovrà coincidere con la lunghezza della finestra o porta. Basterà arrotolare il tessuto, fino a formare una sorta ti tubo, poi fissiamo le estremità con delle fascette e un bel nastro colorato per coprirli.

Possiamo anche creare delle graziose ciabattine per gli ospiti o da doccia. Prendiamo le nostre pantofole e con un pennarello segniamo il contorno sulla stoffa da riciclare e ritagliamo. Poi ritagliamo anche una striscia larga, che servirà a coprire il collo del piede, e cuciamo i bordi sulla soletta.

Sarà ancora più semplice realizzare delle salviette per struccarsi, come scrub o per lavare alcuni mobili. In questo caso basterà ricavare quadrati o rettangoli dagli accappatoi, della dimensione che desideriamo.

Se ritagliamo una parte più grande, potrebbe anche servire per lavare i pavimenti, eliminare la polvere e le ragnatele, senza sporcare la scopa, semplicemente ricoprendola.

Vari tappetini

Se abbiamo una grande quantità di accappatoi e asciugamani, decidiamo forma e dimensione, e realizziamo dei tappetini multiuso. Cuciamo più strati tra loro, anche con della colla, in modo che siano resistenti e possano partorire più possibile dell’acqua.

Usiamoli, poi, come tappetino da doccia, o per fare rilassare i nostri amici a 4 zampe.

Un modo molto particolare per realizzare un tappeto originale è recuperare molte cinture degli accappatoi o ricavare strisce della stessa dimensione. Arrotoliamole ad una ad una su sé stesse, tenendole ferme con l’aiuto della colla specifica.

Per creare un tappeto, incolliamo tra loro le varie spirali che abbiamo ottenuto. Sarà ancora più facile ottenere un bel risultato, se le incolliamo su una base, precedentemente ricavata dall’asciugamano.