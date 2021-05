Pulire i pavimenti è una delle faccende di casa più importanti. Qualsiasi sia la superficie, parquet, marmo, cotto o ceramica, la cura e l’impegno devono essere identici.

Il consiglio è sempre quello di lavare ed igienizzare i pavimenti spesso. Non necessariamente tutti i giorni, ma neanche una volta ogni due settimane! Questo perché, se lo sporco diventa ostinato, la fatica sarà doppia, soprattutto per i pavimenti in ceramica.

Quindi serve una giusta via di mezzo e, soprattutto, i giusti prodotti per una pulizia impeccabile.

Infatti bastano davvero pochi e semplici passaggi per avere finalmente pavimenti in ceramica profumati, splendenti e senza aloni per giorni.

Utilizzare prodotti reperibili in casa

In altre occasioni su ProiezionidiBorsa, abbiamo visto che per le pulizie di casa serve organizzazione.

Come già accennato prima, è fondamentale spolverare spesso e lavare ogni tanto, almeno due volte a settimana. In realtà, poi, tutto dipende da diverse variabili, ma in linea di massima diamo per buone queste tempistiche.

Ora veniamo al punto cruciale di questa guida, ossia i prodotti da utilizzare.

Per una pulizia frequente non c’è bisogno di comprare tantissimi detersivi diversi. Possiamo infatti realizzare un prodotto fai da te, che ci garantirà dei pavimenti sempre freschi e puliti, senza spendere un patrimonio.

Ma bisogna chiarire prima un aspetto fondamentale. In nessun modo possiamo ottenere un pavimento pulito ed allo stesso tempo profumato, con una sola operazione.

Infatti, come vedremo tra poco, dobbiamo organizzare le pulizie in due fasi.

Fase 1

Dopo aver passato l’aspirapolvere è il momento di pulire a fondo il nostro pavimento di ceramica.

Ci serviranno 3 litri di acqua, 100 millilitri di aceto di alcool ed un cucchiaio di sapone per i piatti. Mescoliamo bene. Dopo aver passato il mocio risciacquiamo se è il caso.

Questo servirà, come già detto, ad eliminare lo sporco ma non a profumare il pavimento.

Fase 2

Una volta pulito per bene, possiamo donare alle superfici ed all’ambiente un profumo di fresco ed igienizzato. Sempre in tre litri d’acqua diluiamo un cucchiaino di normale detersivo per pavimenti, meglio se naturale. Data la quantità irrisoria di prodotto, questo durerà tantissimo tempo.

Una volta passati i pavimenti con questa piccola quantità di detersivo gli ambienti saranno puliti e profumati per molti giorni.