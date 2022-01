Eccoci tornati con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa e anticipiamo che stanno per ricevere buone notizie alcuni segni zodiacali, che vedranno dei progetti iniziati nell’ormai trascorso 2021 realizzarsi. Alcuni segni hanno conosciuto la bella Venere, il pianeta che accende la passione, e la sua influenza è stata molto positiva per 3 segni in particolare che hanno fatto faville la notte di Capodanno.

Eppure la lista dei segni zodiacali che hanno iniziato bene il primo mese del nuovo anno non è finita qui. Infatti, gennaio sarà al top grazie alla protezione di altri due pianeti oltre al prospero Giove. E sono proprio Giove e Venere, o meglio la loro influenza, ad essere il fulcro della fortuna dei segni zodiacali protagonisti della settimana che va dal 10 al 16 gennaio 2022.

Fortuna sul lavoro e in amore non solo per Gemelli e Vergine ma anche per questi altri 2 segni zodiacali

Questa settimana andrà alla grande per i Gemelli, che dopo mesi difficili finalmente stanno respirando aria nuova. Il Gemelli da un po’ di tempo era ormai diventato una calamita per incontri spiacevoli. Una dopo l’altra, alla fine, queste nuove relazioni non si dirigevano verso il percorso giusto. Un po’ per colpa del partner e un po’ per il Gemelli stesso, la situazione era diventata insostenibile.

Ciò ha fatto in modo che il Gemelli si isolasse, anche a causa della mancanza di fiducia in sé stesso, almeno nell’ultimo periodo. Visto che comunque una delle caratteristiche più belle del Gemelli è proprio il narcisismo. Finalmente, passato questo brutto periodo, è arrivata l’ora di tornare a sorridere e di sentirsi più romantico. Sul lavoro, invece, sembra che il weekend porterà dei frutti.

Anche la Vergine riceverà tanto amore questa settimana, particolarmente romantica e sorprendente poiché saranno proprio i nati sotto il segno a voler rischiare e cimentarsi in nuove avventure ed esperienze. Questa settimana sarà il trampolino di lancio che spianerà la strada a incontri molto piacevoli. Anche il lavoro promette bene, soprattutto se si è liberi professionisti o si ha un’attività commerciale.

Però gli astri prevedono fortuna sul lavoro e in amore non solo per Gemelli e Vergine ma anche per questi altri 2 segni zodiacali.

Sagittario e Capricorno

Anche questi segni zodiacali questa settimana avranno tanta fortuna. Il Capricorno, per il quale si prospetta una settimana straordinaria, farà veramente faville, per via di una nuova consapevolezza del proprio essere. Si sentiranno pronti per affrontare tutto ciò che di bello accadrà in ambito sentimentale. E non solo, anche sul campo lavorativo si sentiranno carichi per guadagnarsi una promozione.

Il Sagittario sarà caricato da un’energia pazzesca che si tradurrà in una voglia di emergere sul lavoro, di farsi valere e di far vedere chi è il nato sotto il segno. Per quanto riguarda l’amore, i single potrebbero aspettarsi delle sorprese perché avranno voglia di mettersi in gioco.

Comunque, se il lettore è una donna potrebbe interessare sapere che sarebbero gli uomini di questi segni zodiacali i più affidabili e capaci di lunghe storie d’amore.