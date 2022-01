Come tutti sappiamo, uno stile di vita sano prevede una dieta equilibrata, regolare esercizio fisico, e la rinuncia a fumo, alcool eccessivo e fonti di stress. Ma ad aiutarci a mantenerci in salute possono anche accorrere alcune bevande che la tradizione ci tramanda da secoli. Ce n’è una in particolare, che è risultata essere un vero toccasana non soltanto per il sistema vascolare e urinario, ma persino per il nostro cervello. Vediamo di che cosa si tratta.

Molti hanno già in dispensa questa bevanda che proteggerebbe il cervello e aiuterebbe a prevenire malattie neurodegenerative

Di quale bevanda parliamo? Si tratta del semplice tè verde. Il tè verde si chiama così per la colorazione delle sue foglie, che mantengono appunto un colore verde acceso. Questo effetto è ottenuto attraverso un processo che si chiama stabilizzazione, in cui le foglie vengono appunto stabilizzate per impedire loro di ossidarsi e quindi di diventare marroni.

Questo tipo di tè è conosciuto da millenni in Oriente, dove è sempre stato una bevanda tradizionale, ma negli ultimi secoli è arrivato anche qui da noi.

E la scienza moderna confermerebbe le proprietà per la salute che la tradizione ha da sempre attribuito al tè verde. Non soltanto, infatti, aiuterebbe a contrastare l’invecchiamento delle cellule, ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue e a facilitare la diuresi, ma sarebbe anche un toccasana per i nostri neuroni. Fortunatamente molti hanno già in dispensa questa bevanda che protegge il cervello e aiuterebbe a prevenire malattie neurodegenerative.

I polifenoli proteggono i nostri neuroni

Il tè verde contiene alte quantità di polifenoli. I polifenoli sono delle sostanze organiche che avrebbero anche effetti neuroprotettivi. Per questo, il tè verde potrebbe aiutarci a prevenire malattie neurodegenerative. Insomma, dovremmo certamente tirare fuori il tè verde dalla dispensa e godercene una tazza tutti i giorni. Se non lo abbiamo in casa, la prossima volta che andiamo al supermercato scegliamo di mettere nel carrello il tè verde. Non soltanto, infatti, è una bevanda dissetante e che ci aiuta a contrastare ritenzione idrica e cellulite, ma è anche un vero toccasana per tutto il nostro organismo.

Attenzione però ad alcune controindicazioni. Come è noto, il tè contiene caffeina, e non è quindi adatto al consumo da parte dei bambini. Inoltre, molti non sanno che il tè potrebbe interagire in maniera negativa con alcuni farmaci antitumorali. Quindi chiediamo sempre un parere medico prima di consumarlo se stiamo seguendo delle terapie.

Lettura consigliata

Come evitare che il tè si raffreddi troppo in fretta per poterlo gustare con calma