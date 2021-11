Generalmente noi italiani non possiamo fare a meno di iniziare la giornata con un caffè espresso, spesso consumato presso il nostro bar di fiducia.

Alcuni invece, appena svegli preferiscono prepararsi la moka fatta in casa, fondamentale per iniziare bene una lunga giornata di lavoro.

Per chi sta invece cercando un’alternativa al caffè, anche solo perché sta cercando di ridurne la quantità quotidiana, ce ne sono diverse.

Molti conosceranno alternative al caffè come, per esempio, il caffè al ginseng oppure quello all’orzo ma non tutti conoscono questo tè ricco di proprietà.

Oltre al caffè per iniziare la giornata ecco una bevanda energizzante che sembrerebbe anche abbassare il colesterolo

Sorseggiare una bevanda calda quando le temperature sono molto basse, specialmente di mattina, ci dà già una sensazione di benessere.

Se stiamo cercando la bevanda giusta, che oltre ad avere un buon sapore sia anche ricca di proprietà benefiche, il tè matcha potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione.

Il tè matcha è un’eccezionale fonte di antiossidanti, elemento fondamentale per il benessere dell’organismo e delle sue difese di cui abbiamo particolarmente bisogno in questo periodo.

Inoltre, proprio per contrastare sintomi influenzali e raffreddori potrebbe essere utile conoscere questa tisana calda buonissima e ideale per scaldarci d’inverno.

Inoltre, sembrerebbe che grazie alle sue proprietà, il tè matcha potrebbe essere prezioso per abbassare il colesterolo nel sangue.

Assumendo tè matcha introdurremo nell’organismo preziose vitamine e, grazie alla teofillina che contiene, potremo avere maggiore energia, ciò di cui abbiamo bisogno per iniziare bene la giornata.

Se vogliamo anche optare per mangiare qualcosa di differente oltre brioche e biscotti sveleremo anche un’alternativa nutriente per colazione perfetta per deliziarci il palato.

Interessante alternativa

Per chi non vuole rinunciare al latte di prima mattina, potremo aggiungerlo al tè matcha, che sia caldo oppure freddo se preferiamo.

In questo modo creeremo una bevanda squisita e dolce, in modo del tutto naturale; infatti, non avremo neanche bisogno dello zucchero.

Sarà ideale da bere a colazione, abbinandolo a piacimento con delle fette biscottate e marmellata oppure ad una fetta di torta che possiamo anche preparare in casa.

