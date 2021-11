Durante questo periodo dell’anno molti di noi si trovano a dover affrontare le prime influenze accompagnate da tosse e mal di gola.

Per questa ragione è sempre fondamentale prendersi cura della propria alimentazione, abbondando con frutta e verdura di stagione.

Per esempio, per fare scorta di vitamine e per rafforzare il sistema immunitario potrebbe esserci utile questo gustosissimo ortaggio perfetto da cucinare in diversi modi.

Inoltre, molti di noi troveranno anche piacevole sorseggiare bevande calde nelle giornate fredde, man mano che si abbassano sempre più le temperature.

Con l’arrivo del freddo arrivano anche i primi malesseri, per questo per contrastare sintomi influenzali e raffreddori molti optano per questa tisana calda ideale per l’inverno.

Non tutti però conoscono il cardamomo, una spezia caratterizzata da un gusto leggermente pungente ma gradevole, utilizzata in diverse preparazioni culinarie.

Questa spezia è anche apprezzata per le innumerevoli proprietà benefiche sul nostro organismo ed è per questo che potrebbe esserci utile assumerla.

Grazie a questa spezia, in pochi minuti potremo preparare una deliziosa tisana che non solo ci scalderà ma ci darà degli incredibili benefici.

La spezia in questione viene spesso consigliata per problemi digestivi ma non solo, anche in caso di mal di gola e tosse.

Potrebbe rivelarsi infatti un toccasana contro questi malanni che colpiscono le vie respiratorie, liberandole quando si fatica a respirare, donandoci sollievo.

Per preparare la tisana al cardamomo ci vorrà davvero poco tempo, basterà versare in un pentolino dell’acqua e un cucchiaino di semi di cardamomo.

Lasciamo bollire il tutto per un massimo di cinque minuti, attendiamo brevemente e filtriamola, infine sorseggiamola quando è ancora calda.

Dovremmo lasciarci scaldare da questa tisana invernale perfetta per combattere tosse e mal di gola, oltre ad essere piacevole da sorseggiare in queste giornate uggiose.

Come proteggerci

Per prevenire influenze e raffreddori, correggiamo le cattive abitudini come dormire poco o fumare che, sommate allo stress, sono elementi che possono indebolire il nostro sistema immunitario.

Non dimentichiamo l’importanza anche dell’attività fisica, che non dovrebbe mai mancare nella nostra vita e di bere circa 2 litri d’acqua al giorno.

Per questo è così importante cercare di mantenere sempre uno stile di vita sano ed equilibrato, prendendoci cura di noi stessi mentalmente e fisicamente.

