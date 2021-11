Ogni stagione ha il suo taglio di capelli, ci sono periodi in cui si riscoprono quelli del passato e altri che preferiscono la modernità.

Il taglio di capelli può essere anche un’occasione per cambiare, dare una scossa alla propria vita e iniziare da zero.

Tra i tagli più di moda in questa stagione autunno/inverno troviamo quelli medi, in particolare il mullet.

Un taglio che nasce negli anni ’80 come maschile ma che diventa ben presto unisex. Chi ha qualche anno in più sulle spalle si ricorderà i momenti in cui molti portavano fieri questa acconciatura.

Per alcuni il successo di questo taglio è ancora un mistero da svelare. Eppure, dopo essere passato di moda anche a metà degli anni ’90, continua ciclicamente a tornare.

Nel 2021 è di nuovo tornato prepotentemente sulle teste di star e influencer.

Tuttavia, per la stagione fredda il mullet viene riproposto in versione aggiornata e moderna abbinato ad una frangia. Ma ecco cosa lo differenzia rispetto al classico taglio anni ’80.

Per capelli folti e voluminosi la tendenza è questo taglio moderno perfetto per tutti i visi

Il mullet abbinato alla frangia ci fa dimenticare il taglio anni ’80 e diventa anche molto elegante.

La lunghezza sfiora leggermente le spalle e lo rende un taglio adatto a tutti i tipi di viso.

Una linea molto morbida con scalature molto leggere e frangia preferibilmente lunga. Il problema della frangia lunga si presenterà su chi ha un viso molto piccolo e delicato. In questo caso sarà preferibile scegliere un effetto meno folto ai lati per evitare di appesantire troppo il volto.

A seconda di come si preferisce il capello, più o meno voluminoso, si potrà giocare con le scalature per dare o togliere movimento.

Il mullet con frangia è un taglio perfetto per tutti coloro che hanno capelli lisci e fini a cui vogliono regalare un po’di volume.

Ma non solo, infatti potrà essere perfetto anche sui capelli ricci, un modo come un altro per non passare inosservate.

In alternativa alla frangia, tuttavia, si potrà anche scegliere la riga laterale o un ciuffo lungo. Ottima idea per chi ha un viso particolarmente lungo. Ecco perché per capelli folti e voluminosi la tendenza è questo taglio moderno perfetto per tutti i visi.

Gli unici che potrebbero non apprezzare questo taglio sono coloro che hanno un viso squadrato dal momento che tenderà ad indurirne i tratti.

Per quanto si adatti bene a tutti i colori di capelli, tuttavia, sarà il taglio perfetto per capelli castani.