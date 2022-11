Imperdibile opportunità di lavoro a tempo indeterminato col bando di concorso pubblico per diplomati

Trovare lavoro con il diploma è ancora possibile. Una delle strade più efficaci è quella di partecipare ai concorsi pubblici per diplomati, avendo una preparazione adeguata ad affrontare le diverse prove.

Imperdibile opportunità di lavoro a tempo indeterminato, ecco il bando dell’Università di Siena

Tra le ultime opportunità si segnala un bando dell’Università di Siena. C’è tempo, come si legge sul sito, fino al prossimo 28 novembre per parteciparvi ed è un concorso pubblico per titoli ed esami. Si devono coprire 20 posti di categoria C per l’area amministrativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Tra i requisiti previsti per accedere al concorso c’è la necessità di avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Possibile una prova preselettiva

La selezione è basata su una prova scritta, sulla valutazione dei titoli e sulla prova orale. Tuttavia, dal bando si apprende che l’Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, in base al numero di domande pervenute. Si specifica che la prova in questione “può essere svolta anche tramite quesiti a risposta multipla”. Per coloro i quali dovessero classificarsi ai primi 100 posti (con valutazione minima 21/30), si passerebbe alla prova scritta a contenuto teorico pratico.

Prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale

Quest’ultima corrisponderà ad una serie di domande a risposta sintetica. Per superare lo step occorrerà raggiungere un punteggio che sia pari ad almeno 21/30. Subito dopo la prova scritta ci sarà una valutazione dei titoli. Il punteggio massimo raggiungibile per questa componente finale sarà di 10 punti. Ad esempio, si potranno avere al massimo 4 punti per i titoli di studio, 2 per abilitazioni professionali, 3 per titoli di carriera o servizio presso pubbliche amministrazioni, in particolare amministrazioni universitarie e 1 per pubblicazioni scientifiche.

In seguito si passerà alla prova orale. Il massimo punteggio attribuibile sarà sempre di 30 punti e per superarla occorrerà arrivare almeno a 21. Per tutti i dettagli si rimanda, ovviamente, al bando.

Dove trovare il bando

Il bando è disponibile sul sito dell’Università di Siena nella pagina dedicata al concorso. Andrà naturalmente letto con attenzione, per capire come prepararsi al concorso pubblico. Sul testo si troveranno i riferimenti relativi sia a requisiti che modalità di partecipazione, ma anche le conoscenze richieste. Queste ultime saranno oggetto degli esami previsti. Ed è chiaro che per vincere un concorso serve avere conoscenza delle materie richieste.

La domanda di ammissione è da presentare esclusivamente attraverso la procedura telematica da effettuare tramite piattaforma dedicata. Sul bando si raccomanda di accedere alla stessa piattaforma con un certo anticipo, anche per poter consultare le linee guida alla compilazione della domanda.

Concorsi pubblici non ancora scaduti: altri bandi per diplomati

Imperdibile opportunità di lavoro a tempo indeterminato e pieno sono quelli ottenibili anche vincendo altri concorsi per diplomati. Tra questi si possono citare, ad esempio, quello del Comune di Pordenone. Quest’ultimo prevede l’assunzione di cinque figure come istruttore amministrativo contabile. Scade, invece, il 10 novembre il concorso dell’Università di Firenze, per 15 posti di unità di personale di categoria C per l’area amministrativa.