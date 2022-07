Queste sono le varietà di lavanda più facili da coltivare sul balcone

Anche senza avere un giardino o uno spazio verde vicino casa, si possono lo stesso coltivare delle piante. Basta metterle in vaso e poi sistemarle in casa oppure sul balcone. In questo modo è possibile circondarsi del benessere che solo le piante possono regalare. Infatti, è ormai noto che le piante riescano ad assorbire le sostanze nocive attorno a loro e purificare l’aria.

Non solo, ma regalano un profumo unico e riescono a tenere impegnate le persone nel modo giusto. Non è difficile prendersi cura di loro, ma hanno bisogno di un po’ di tempo. Questo tempo fa bene sia alla pianta che viene curata, sia alla persona che sta dando le cure.

A proposito di piante che possono essere coltivate anche sul balcone di casa, ce n’è una molto diffusa ed è la lavanda. Stiamo parlando di una pianta che tutti conoscono, è piccola ed erbacea, annuale o perenne, ed ha una forma caratteristica a spiga con un bel colore tendente al viola. Ne esistono diverse varietà, scopriamo quali sono.

Queste sono le varietà di lavanda più facili da coltivare nel balcone

Le varietà che si prestano meglio ad essere coltivate sul balcone, nel terrazzo o sul pianerottolo di casa sono le seguenti:

lavanda lanata, o lavanda nana: il fatto che cresca poco, anche nei fiori, le permette di trovarsi a suo agio anche in posti stretti;

lavanda dentata: questa pianta è simile al rosmarino selvatico e ha un profumo più tenue rispetto ad altre varietà, l’unica cosa a cui fare attenzione è la bassa temperatura che non sopporta molto bene;

lavanda selvatica, o Lavandula stoechas: ciò che caratterizza questa varietà è il fatto di sapersi adattare facilmente ad ogni clima, sopporta sia il caldo che il freddo;

lavanda classica, o lavanda angustifolia: anche questa è adatta al balcone di casa, ma cresce molto in verticale, quindi ha bisogno di tanto spazio e di vasi grandi che possano contenerla al meglio.

A cosa fare attenzione

Detto che queste sono le varietà di lavanda più facili da far crescere sui nostri balconi, ci sarà bisogno di adottare alcune accortezze. Naturalmente sarà necessario conoscere bene le caratteristiche della pianta o delle piante che andranno ad occupare lo spazio del balcone. In base a queste si può decidere se il clima può essere adatto a loro. Inoltre, è sempre necessario fare attenzione all’esposizione. Nonostante siano piante amanti del sole, i fiori possono mal sopportare le ore centrali della giornata in cui il sole è più intenso.

Un aspetto fondamentale è anche il terreno da mettere nel vaso. Questo deve essere con argilla, calcare e drenante. È necessario dare acqua soltanto quando il terreno è asciutto. Con queste piccole e semplici regole le piante di lavanda sul balcone cresceranno senza problemi.

