In molti ci troviamo regolarmente ad affrontare il problema dei piccioni che sporcano balconi e terrazzi con i loro escrementi. È un problema a cui bisogna porre rimedio il prima possibile perché, nonostante non siano animali aggressivi, possono trasmettere malattie all’uomo.

Per esempio, potremmo proteggere definitivamente il nostro balcone dai piccioni grazie a questo geniale trucco non sempre economico.

Invece, oltre ai dissuasori ecco come scacciare i piccioni senza spendere troppo denaro e senza neanche troppa fatica. Utilizzando la creatività potremo optare per dei rimedi molto semplici da utilizzare che potrebbero aiutarci a risolvere il problema una volta per tutte.

Eliminare gli escrementi

Innanzitutto, è importantissimo rimuovere gli escrementi di piccione il prima possibile, così da evitare che si riveli più complicato del dovuto. Per proteggerci, sarebbe consigliato utilizzare sempre dei guanti e degli stracci monouso che non riutilizzeremo.

Infatti, per questa operazione, non è consigliabile utilizzare la scopa che solitamente usiamo per la casa perché potremmo portare virus e batteri all’interno.

Per eliminare le feci di piccione dalle piastrelle del balcone o del terrazzo potremo optare per un detergente igienizzante apposito o il classico sgrassatore. Dopodiché sarà necessario evitare che il problema si ripresenti e questa sostanza naturale potrebbe rivelarsi una preziosa alleata, avendo un odore poco piacevole per i piccioni.

Oltre ai dissuasori ecco come scacciare i piccioni da balconi e terrazzi grazie a questo semplicissimo oggetto efficace ed economico

Si rivelerebbe molto efficace il nastro cangiante, che respingendo i raggi solari emette dei riflessi di luce che risultano fastidiosi per i piccioni.

Infatti, questo nastro che può sfruttare anche l’azione del vento, se appeso in maniera che ruoti su se stesso, è perfetto per accecare questi animali infestanti.

Si presenta come un rotolo di scotch e lo si trova con formati più o meno ampi ma anche in diverse lunghezze. Potremo appenderlo in tutte le zone maggiormente colpite, come ringhiere, grondaie o recinzioni; è inoltre resistente sia al vento che alla pioggia.

In alternativa, potremo utilizzare dei pendoli a spirale riflettenti che possiamo appendere ovunque grazie ai gancetti di cui sono dotati.

Questi oggetti sono particolarmente scintillanti e, muovendosi anche con un vento leggero, creano dei giochi di luce che spaventano e tengono i piccioni a distanza.

