Lo sformato di patate è un piatto veramente speciale, che possiamo fare a casa. Non è troppo difficile da preparare, per cui possiamo cucinarlo tranquillamente a casa. Invece di fare il solito sformato di patate, possiamo aggiungere anche due nuovi ingredienti. E con questi il nostro sformato sarà davvero delizioso.

Sono due ingredienti che si uniscono perfettamente alle patate, quindi non dobbiamo avere nessun timore a livello di gusto. Anzi, andranno ad arricchire il nostro sformato in modo ineguagliabile. E poi potrebbe essere una valida alternativa alle solite patate. Una ricetta che possiamo fare anche quando abbiamo degli ospiti.

Le patate sono dei tuberi fenomenali e fanno molto bene al nostro organismo. Ma possiamo abbinarle ad altri ingredienti, che andranno a rafforzare la nostra salute. E stiamo parlando di lenticchie e funghi.

Basta con il solito sformato di patate, aggiungiamo anche questi due ingredienti fantastici per la nostra salute

Vediamo, allora, come preparare questo sformato con patate, lenticchie e funghi. La prima cosa da fare è preparare le lenticchie. Ci sono vari modi per cucinarle, ma noi ne vedremo uno. Ognuno può farle come preferisce. Noi consigliamo di usare le lenticchie che non devono stare in ammollo, così sono più veloci da cucinare. Ora laviamole in acqua fredda. Versiamole in una pentola con circa 800 ml di acqua e portiamo a ebollizione. Copriamo e cuociamo per 25-30 minuti con del sale. Poi scoliamo l’acqua in eccesso e terminiamo la cottura fino ad assorbimento.

Ora tocca alle patate e funghi

Prepariamo circa 200 grammi di lenticchie, come spiegato sopra, e passiamo a sbucciare 1 chilo di patate tagliandole a fettine sottili. Tagliamo, sempre in modo sottile, circa 250 grammi di provolone dolce e prepariamo circa 400 grammi di funghi champignon trifolati al naturale.

Prendiamo ora una teglia da forno e ungiamola con un pochino di olio. Spolveriamo del pangrattato e copriamo la base con delle patate. Poi mettiamo uno strato di funghi e lenticchie, e uno di provolone dolce. Alterniamo tutti gli ingredienti finché non sono finiti e, tra un ingrediente e l’altro, mettiamo una spolverata di pangrattato, sale, rosmarino e olio. Mettiamo in forno a cuocere per 45 minuti, preriscaldato a 180 gradi, e quando lo sformato è bello dorato, allora è pronto per essere servito in tavola. Quindi, basta con il solito sformato di patate, aggiungiamo lenticchie e funghi per un piatto dal gusto delizioso.

Approfondimento

Il culetto del porro non andrebbe mai buttato quando lo cuciniamo perché vale oro