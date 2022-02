Come dicevano le nonne per eliminare velocemente la ruggine basterebbe questo economico rimedio naturale spesso sottovalutato

Le ringhiere dei balconi come le inferriate o le recinzioni possono essere messe in pericolo dal formarsi della ruggine.

La ruggine, infatti, si sviluppa spontaneamente quando il ferro è lasciato a contatto con l’aria, l’umidità e, in generale, agli agenti atmosferici.

Prevenire il formarsi della ruggine può risultare molto difficile, specialmente in zone esposte alle intemperie. Tuttavia si può procedere con una corretta manutenzione degli oggetti in ferro per farli durare il più a lungo possibile. Come dicevano le nonne per eliminare velocemente la ruggine talvolta il rimedio giusto lo abbiamo già in casa.

Cosa fare

Quando si notano delle chiazze sulle superfici la ruggine si sarà già formata. In questo caso sarà necessario procedere alla sua rimozione utilizzando alcuni specifici attrezzi.

Rimuovere la ruggine per fermarne l’espansione non è difficile ma può risultare molto faticoso. Prima di iniziare con i lavori di rimozione della ruggine bisognerà procurarsi della carta vetrata e una spazzola metallica.

La carta vetrata è formata da due parti, una molto abrasiva e una più liscia. Per eliminare le zone più grandi di ruggine sarà ottimo utilizzare la carta vetrata dalla parte più grossolana.

Per rifinire il lavoro e lisciare la zona appena ripulita, invece, tornerà utile la parte meno ruvida.

In alcuni casi, però, la carta vetrata potrebbe non bastare. Per risolvere il problema si consiglia di utilizzare una spazzola metallica oltre alla carta vetrata.

Il manico leggermente mobile e le spatole in metallo la renderanno l’alleata ideale contro la ruggine ostinata. Specialmente quando si tratta di zone con angoli o pieghe.

Le spazzole metalliche per ruggine possono essere acquistate in negozi specifici, ferramenta o comodamente da casa su Amazon.

Il prezzo non sarà alto e, frequentemente, verranno vendute in set da tre a cifre che si aggireranno sui dieci euro.

La carta abrasiva potrà essere acquistata a rotoli, il prezzo varierà a seconda della grana scelta ma anche in questo caso non sarà elevato.

Dopo aver rimosso la ruggine si potrà procedere utilizzando prodotti specifici antiruggine con cui ricoprire la superficie.

Come dicevano le nostre nonne per eliminare velocemente la ruggine basterebbe questo economico rimedio naturale spesso sottovalutato

Non solo le ringhiere e le inferriate ma anche gli oggetti in ferro potrebbero sviluppare la ruggine. Per eliminare la ruggine a volte è sufficiente scavare nella dispensa.

In questo caso invece di utilizzare la carta abrasiva o la spazzola si potranno provare alcuni rimedi di tipo naturale.

Tra questi rimedi troviamo l’aceto di mele che già le nonne utilizzavano per eliminare la ruggine e non solo. Il procedimento da seguire è molto semplice e intuitivo. Procurarsi una bacinella di dimensioni medio grandi e riempirla di aceto di mele. Prendere l’oggetto da ripulire e immergerlo nella bacinella lasciandolo in ammollo per un giorno intero. Questo dovrebbe bastare per eliminare la ruggine ma se così non fosse si potrà lasciare agire l’aceto ancora per un altro giorno. Utilizzare una spugnetta per eliminare i residui di ruggine dall’oggetto.