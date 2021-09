L’estate per tantissimi di noi è ormai terminata ma se è bello ritornare con una pelle dorata, non lo è sicuramente per i nostri capelli. Infatti, se pure abbiamo seguito tutti i consigli e i trattamenti proposti, la nostra tanto cara chioma risulta più fragile, stressata e sbiadita. Infatti il sole, il cloro, la salsedine tendono a rendere i capelli più aridi, meno elastici e ad eliminare la brillantezza del colore.

Pertanto al ritorno dalle vacanze, oltre ai trattamenti fai da te, sarà indispensabile un appuntamento dal nostro parrucchiere di fiducia. E allora, oltre ad impacchi e trattamenti sono queste le cose da fare per capelli splendenti tutto l’inverno.

In particolare, oltre a maschere e vari trattamenti, è l’alimentazione a svolgere un ruolo fondamentale per la salute dei capelli. Pertanto, seguire una dieta corretta, ricca di vitamine, sali minerali, omega 3, antiossidanti è la base di partenza per capelli sani senza le odiose doppie punte.

Ad esempio, a colazione si potrebbe aggiungere allo yogurt qualche fiocco di germe di grano, per avere capelli più forti e brillanti. Infatti, ne bastano 2 cucchiai al giorno per purificare le arterie e avere capelli splendenti.

Oltre ad impacchi e trattamenti sono queste le cose da fare per capelli splendenti tutto l’inverno

Regola fondamentale per avere capelli sani è un’alimentazione corretta. Pertanto, al rientro dalle vacanze sarà opportuno rivedere il proprio regime dietetico e assicurarsi di fare il pieno giusto di vitamine per il proprio benessere. Sarà poi molto importante e utile utilizzare prodotti specifici per le esigenze della nostra chioma, magari facendosi consigliare dal proprio parrucchiere. Utilizzare maschere, ad esempio a base di olio di jojoba per rinforzare i capelli fragili, oppure al miele per donare loro brillantezza.

Potremo anche dilettarci a prepararne qualcuna, come ad esempio la maschera al miele per idratare e dare luminosità a capelli secchi e spenti. Basterà mettere insieme 2 cucchiai di miele con un po’ di succo di limone e di acqua tiepida. Una volta applicata, lasciare in posa per mezz’ora e poi risciacquare normalmente, utilizzando il balsamo.

Infine, non ci resta che l’appuntamento dal nostro parrucchiere per dare una spuntata e un po’ di tono alla nostra chioma. Spuntare i capelli assicurerà una crescita sana e più forte. Inoltre anche trattamenti specifici dal nostro parrucchiere, magari a base di cheratina, serviranno a ricostruire i capelli danneggiati e a nutrirli. Per chi invece ha scelto settembre per le sue vacanze, potrà avere capelli perfetti anche in spiaggia con dei semplici trucchi pratici e veloci.

Approfondimento

Pochi sanno che questo frutto straordinario può contrastare il cancro al seno più aggressivo