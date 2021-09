I disturbi del sonno sono un problema che interessa una buona fetta della popolazione. C’è chi ha difficoltà ad addormentarsi quando si mette a letto, chi invece sperimenta dei risvegli frequenti nel corso della notte o altro. Parlare di disturbi del sonno, dunque, apre differenti scenari che sono connessi a cause di diversa natura ed entità. Un primo passo per intervenire su un simile disturbo consiste proprio nell’individuazione delle cause che lo determinano. A volte, la soluzione potrebbe risiedere in una migliore e corretta igiene del sonno. Perché spendere soldi per integratori e tisane contro l’insonnia quando si potrebbe risolvere naturalmente così?

Perché è importante seguire una adeguata igiene del sonno

Chi trascorre una notte insonne o vive un sonno particolarmente disturbato, sa bene quali e quante ripercussioni sulla giornata ha tale evento. Se pensiamo che all’organismo serve circa un terzo della giornata per dormire, possiamo ben cogliere l’importanza che il sonno ha per mente e corpo. Tra i possibili fattori di disturbo, possiamo trovarne molti che intervengono in una scarsa igiene del sonno. Alcune semplici regole possono migliorare la qualità del sonno e facilitare l’addormentamento.

Un primo aspetto riguarda proprio la stanza nella quale si dorme. Verificare che questa rispetti tutte le condizioni ottimali che consentono un sonno ristoratore è importante. Per questo la stanza è preferibile che sia utilizzata esclusivamente per dormire, di modo da associare l’ambiente ad una sensazione di relax e tranquillità. È importante, inoltre, limitare quelle attività che potrebbero essere eccessivamente impegnative per mente o corpo in prossimità della fase di addormentamento. In un ultima analisi, c’è un ulteriore aspetto da non trascurare che riguarda l’alimentazione.

Perché spendere soldi per integratori e tisane contro l’insonnia quando si potrebbe risolvere naturalmente così?

Sarà capitato a molti di bere un caffè o altra bevanda eccitante a tarda ora e di non riuscire ad addormentarsi presto. Oppure, di aver trascorso una notte insonne perché si avvertiva quella sensazione di “cena sullo stomaco”.

Ebbene, uno studio scientifico di una università brasiliana ha mostrato come l’orario dei pasti possa influire sulla qualità del sonno. Spostare l’orario della cena troppo avanti e a ridosso dell’ora in cui si va a letto potrebbe influire negativamente sul sonno. A peggiorare la situazione potrebbero esserci anche dei pasti piuttosto elaborati e calorici o ad alto contenuto proteico che potrebbero disturbare il sonno. Meglio optare per alimenti ricchi di sostanze che favoriscono l’addormentamento e conciliano il sonno. Come è possibile notare, sono molti i fattori che non permettono di rilassarsi e godere di un sonno ristoratore.

A volte, basterebbe solo modificare alcune semplici abitudini. In circostanze simili è sempre utile rivolgersi al proprio medico o specialista di fiducia. Individuando la reale causa scatenante, si potrà intervenire contro il disturbo del sonno specifico.

