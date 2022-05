L’estate sta arrivando e molti di noi amano preparare piatti leggeri e semplici. Insalate di riso, macedonie di frutta e carne cruda sono tra le opzioni preferite dagli italiani. Chi ama la pasta, deve sapere che ci sono molte ricette oltre la classica aglio, olio e peperoncino o la carbonara.

Oggi vogliamo parlare di una ricetta tipica della cucina pugliese che ha conquistato il resto della penisola.

Chi ama il pomodoro e non teme il piccante andrà matto per questa pasta estiva pronta in dieci minuti

Oggi parleremo della famosissima ricetta barese degli spaghetti all’assassina, che prendono il nome dall’altro grado di piccantezza. Per preparare il nostro piatto avremo bisogno di aglio, peperoncino, sugo di pomodoro avanzato, una foglia di basilico e degli spaghetti di prima qualità.

Iniziamo mettendo un aglio a soffriggere in un’ampia padella per qualche minuto. Quando sentiremo il profumo sprigionarsi, possiamo direttamente aggiungere gli spaghetti. Ora bagnamo la pasta con dell’acqua bollente e salata, servendoci di un mestolo. Questo procedimento particolare si chiama proprio “risottatura”, perché è simile a quello che facciamo con il risotto. Se amiamo cucinare, dobbiamo imparare questo procedimento, perché di solito bastano i giusti trucchi per cucinare meglio degli chef.

Quando gli spaghetti saranno ammorbiditi, possiamo mescolare e aggiungere il sugo di pomodoro. Adesso aggiungiamo un peperoncino secco e uno fresco, in modo da dare un sapore piccante forte e aromatico. Se la pasta è troppo secca, possiamo aggiungere un mestolo di acqua.

Gli ultimi passaggi

Ora che la pasta si sarà cotta, possiamo rimuovere l’aglio e aggiungere altro sugo di pomodoro. Regoliamo il sale e aggiungiamo un filo di olio di oliva. A questo punto, alziamo l’intensità dei fornelli in modo da bruciacchiare il fondo della pasta. Per ottenere un risultato impeccabile possiamo scegliere una padella di ferro.

Quando la parte inferiore della pasta sarà più scura e dura possiamo spegnere il fuoco. A questo punto non ci resta che servirla con delle foglie di basilico e un peperoncino fresco come decorazione. In dieci minuti abbiamo preparato un piatto da grandi chef che farà appassionare i veri amanti della pasta.

Chi ama il pomodoro e non teme il piccante, dunque, andrà matto per questa pasta rinfrescante e nutriente perfetta per pranzo e cena.

