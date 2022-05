Arriva una bella novità dal concorso pubblico per 1.956 posti presso il MIUR, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Cultura

Anche a maggio la Gazzetta Ufficiale riserva interessanti opportunità di inserimento lavorativo. Ad esempio abbiamo visto l’ultimo concorso della Città Metropolitana di Milano per 75 posti a tempo pieno e indeterminato (scade il 6 giugno).

Sulla Gazzetta di ieri, invece, è giunta una rettifica su una selezione indetta ad aprile (G.U. n. 28) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In pratica arriva una bella novità dal concorso pubblico per 1.956 posti giacché vengono prorogati i termini di candidatura. Inizialmente erano stati fissati entro il 9 maggio, mentre ora vengono spostati in avanti.

In merito alla selezione per 1.956 posti presso il MIUR e altri Ministeri

Ricordiamo che si tratta della selezione pubblica di 1.956 unità di personale non dirigenziale. Inoltre si tratta di assunzioni a tempo determinato (18 mesi) e parziale, pari a di 18 ore settimanali.

La selezione riguarda varie aree tra il Ministero della Cultura, quello della Giustizia e il MIUR, il Ministero dell’Istruzione. Nel dettaglio, Il Ministero della Cultura ricerca 563 risorse, ripartite tra 271 unità di area III–F1, 84 unità di area II–F2 e 208 unità di area II–F1.

A seguire sono previste 1.000 unità di area II–F1 nel Ministero della Giustizia. Infine le restanti risorse affluiranno presso il MIUR, e si tratta di 393 collaboratori scolastici di categoria A–1.

Il comma 2, art. 1 (G.U. n. 28), precisa che sono prioritariamente ammessi alle selezioni gli attuali tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro. Il riferimento è ai tirocinanti presso le sedi dei tre Ministeri interessati alla selezione.

La partecipazione al bando prevede il possesso dei classici requisiti generici previsti per l’ammissione al pubblico impiego. Inoltre si richiede l’essere o l’essere stati tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro in uno dei tre Ministeri.

Quanto al titolo di studio, tutto varia in base all’area professionale per la quale ci si candida. Ad ogni modo si spazia dalla licenza di scuola media fino alla laurea (anche la triennale), passando per il diploma.

Arriva una bella novità dal concorso pubblico per 1.956 posti presso il MIUR, il Ministero della Giustizia e Ministero della Cultura

Come anticipato, la novità fondamentale è giunta sulla Gazzetta n. 36 del 6 maggio e riguarda la proroga dei termini di candidatura. Essi vengono spostati alle ore 14.00 del giorno 24 maggio 2022. Sempre in tema di scadenze, ricordiamo che fino al prossimo 2 giugno è possibile candidarsi a questo concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri. Non cambiano invece le modalità di inoltro delle istanze, così come indicato sulla Gazzetta di aprile. In sostanza le candidature andranno inviate online attraverso la piattaforma telematica RIPAM. In chiusura invitiamo i Lettori interessati a prendere visione integrale dei due bandi per tutti i dettagli del caso.

