Se una semplice manicure può rivelare molto della nostra personalità, lo stesso si può dire di un accessorio imprescindibile come la borsa.

È simbolo di femminilità almeno tanto quanto i vertiginosi tacchi e il suo contenuto risulta abbastanza esplicativo del nostro carattere.

Ad esempio, una borsa piccola che contiene l’essenziale è molto diversa dalle enormi borse confusionarie e pesanti dove si trova di tutto.

Proprio perché la borsa contribuisce a definire l’aspetto e, spesso, a dare il tocco di classe all’outfit, non è un accessorio da sottovalutare.

E c’è da dire che non tutte sanno come scegliere la borsa giusta o come abbinarla correttamente a seconda dell’occasione, più o meno elegante.

Invece esiste un vero e proprio galateo in materia, che andremo ora a scoprire insieme per essere sicure di non commettere più errori.

Innanzitutto, qualunque sia il contesto di riferimento, dobbiamo sapere che la borsa andrebbe indossata sempre a sinistra.

Questo vale tanto per le pochette quanto per i modelli a spalla.

La motivazione alla base di tale affermazione è più semplice di quanto si possa pensare: bisogna lasciare il braccio destro libero per salutare o presentarsi.

Altro errore comune è quello di poggiare la borsa a terra quando ci troviamo al ristorante o in altro tipo di locale: meglio usare la spalliera.

Se, invece, la borsa è piccola, sistemiamola tra la nostra schiena e lo schienale: ci aiuterà anche a stare più composte a tavola.

Non tutte sanno come scegliere la borsa giusta e come abbinarla per un matrimonio, la vacanza o l’ufficio

Arriviamo ora alle dolenti note, ovvero gli abbinamenti: la prima regola è che la borsa dovrebbe essere dello stesso colore delle scarpe.

In realtà, come anticipavamo all’inizio, oggi la borsa spesso viene usata per svecchiare e vivacizzare l’outfit.

Quindi scegliamola pure del colore che più ci piace, a patto che si sposi bene anche con quello delle calzature.

Per quanto, invece, riguarda le dimensioni, vincono a mani basse i modelli mini, perfetti da mattina a sera.

Ugualmente interessanti anche i bauletti, mentre sarebbero da sfoggiare solo al mattino o in spiaggia le maxi shopping bag: vietatissime nelle occasioni eleganti.

Infine, qualche consiglio per indossare al meglio i vari modelli: ad esempio, mai portare il bauletto a spalla.

È consentito appoggiarlo all’avanbraccio mentre, per quanto riguarda le pochette o i modelli clutch, mai portarle sottobraccio.

Lettura consigliata

Per abituarsi ai tacchi alti e sopportare meglio il dolore potremmo provare questi furbissimi rimedi poco noti