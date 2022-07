Quante volte abbiamo sentito dire che il cortisolo, l’ormone dello stress, potrebbe farci ingrassare.

Questa affermazione è vera, ma non è così semplicistica come appare. Il cortisolo è essenziale per la nostra vita, ma può contribuire sicuramente a prendere peso.

Scendiamo nei dettagli e vediamo quando questo accade e come potremmo abbassare i livelli di questo ormone.

Cos’è esattamente il cortisolo?

Ingrassare a causa dello stress purtroppo sarebbe possibile, più precisamente a causa dell’ormone chiamato cortisolo.

Questo ormone fa parte dei glucocorticoidi ed ha il ruolo di permettere al nostro organismo di reagire e agire in modo ottimale anche in situazioni eccezionali (come lo stress, appunto).

Una funzione essenziale per la nostra vita, ma che spesso ha un effetto negativo nella quotidianità.

Il cortisolo fornisce una scorta di energia a breve termine durante un evento stressante e quindi aiuterebbe a farvi fronte. Senza di esso non saremmo in grado di rispondere adeguatamente allo stress.

Il cortisolo regola anche il ciclo sonno-veglia, svolgendo così due importanti funzioni nell’organismo.

Ingrassare a causa dello stress purtroppo sarebbe possibile, ma con questi consigli potremo abbassare i livelli di cortisolo

La dose mattutina di cortisolo è quella che ci sveglia. Per tutto il giorno, il livello continua a scendere fino a quando non inizia un nuovo ciclo la mattina successiva.

Se soffriamo di ansia o di un aumento dello stress, il cortisolo viene rilasciato anche durante il giorno.

Affinché il livello scenda di nuovo, bisogna liberarsi dello stress, per esempio con lo yoga, altrimenti può diventare un problema.

Il cortisolo potrebbe diventare un problema quando l’energia fornita non viene scomposta, questo significa stress costante per il nostro corpo.

Il fatto che questo ormone sia accusato di far ingrassare sarebbe dovuto alla sua influenza sulla glicemia e sul glucagone.

Questa connessione è di fondamentale importanza per l’approvvigionamento energetico in periodi di stress. Tuttavia, diventerebbe problematico se lo stress persiste e il livello di cortisolo non scende più.

Questo potrebbe portare all’insulino-resistenza e ad un maggiore accumulo di grasso, specialmente nella parte addominale; questa condizione è nota anche anche come obesità del tronco.

Come si può abbassare il cortisolo?

Questo ormone può essere abbassato con l’esercizio fisico. L’unica accortezza da mettere in pratica è equilibrare allenamento e recupero, perché il corpo ha bisogno di rigenerarsi.

Altri modi per abbassarlo potrebbero essere:

cercare di vivere nel presente;

imparare a dire di no;

fare delle pause per far riposare corpo e mente;

realizzare che non tutto dipende da noi;

fare esercizi di respirazione;

avere un cane e coccolarlo;

incontrare amici con cui ridere e fare due chiacchiere.

Lettura consigliata

L’ossitocina è l’ormone delle coccole e dell’amore ed è importante per le nostre relazioni interpersonali, come aumentarlo