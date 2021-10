Deve arrivare ancora Halloween e Ognissanti, ma la mente va già al Natale. Non a caso ci stanno già pensando i supermercati a farci ricordare l’avvenimento con i primi panettoni in esposizione. Allora anche noi vogliamo anticipare gli abbellimenti natalizi, portando a casa una pianta che ci regali per tutto il periodo dei bei colori rossi.

Quando pensiamo al Natale, che arriva in un momento molto freddo dell’anno, allora ci accorgiamo che non sono tanti i fiori che possono vivere facilmente in quel periodo. Tuttavia, oltre a stelle di Natale e vischio ecco la pianta con un rosso natalizio da comprare adesso.

Inoltre, in inverno la casa è soggetta ad alcuni inconvenienti, e nonostante molti non lo sanno sono queste le piante migliori per assorbire l’umidità da casa e prevenire le muffe.

In questo periodo d’autunno le foglie cominciano a cambiare colore e cadono. Tuttavia è possibile abbellire il giardino con delle piante che riescono a cambiare di colore, creando delle variazioni molto belle e artistiche. Non lasciamocele scappare perché avremo un giardino in autunno che tutti ci invidieranno.

Dei bellissimi colori potremo averli esibendo nelle nostre case un fiore, che rosso lo diviene per tutto questo periodo e fino a Natale e oltre. Parliamo dell’Anturio o con nome scientifico Anthurium. Somiglia molto ad una calla, se non per il fatto che la foglia accanto al suo spadice è aperta e non lo avvolge. Lo spadice è quella protuberanza accanto alla foglia, ed è il vero fiore della pianta.

Oramai in vendita se ne trovano di diversi colori, grazie alle produzioni olandesi. Ma il classico fra questi è l’Anturio dalla foglia rossa.

Qualche consiglio

Per chi prende per la prima volta l’Anturio, bisogna sapere che la collocazione è importante. È vero che più ci si avvicina a dicembre e più la presenza del sole diventa avara, tuttavia il fiore non vuole il sole diretto. Meglio collocarlo fra la luce e la mezz’ombra, poiché questa è la sua condizione preferita. Scegliamo anche una stanza in cui le temperature non scendono, in modo tale da donare sempre quel leggero tepore che lui ama.

Per quanto riguarda l’innaffiatura ci regoliamo così. In questo periodo in cui non fa ancora molto freddo, innaffiamo un paio di volte a settimana. Quando la stagione sarà fredda, anche una sola volta. Bisogna avere l’accortezza di non metterlo accanto a gatti e bambini, perché questa pianta contiene principi tossici.

Al momento opportuno si farà apprezzare per la sua bellezza e per quel contrasto tipico fra le foglie rosse e lo spadice chiaro. Una vera pianta che dura tutto l’inverno.