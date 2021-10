Ormai è risaputo che la Sicilia è una delle regioni più belle d’Italia. Non a caso è stata scelta come set per il film di “Indiana Jones 5” e proprio in queste ore l’attore Harrison Ford si trova sull’isola. Ma non solo in questo film, anche nella fiction “Viola come il mare” con Can Yaman e Francesca Chillemi assisteremo a luoghi incantati della regione che faranno da cornice alla storia.

Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo parlato tante volte. Per esempio, abbiamo raccontato del bellissimo borgo marinaro scelto proprio come location per le riprese della fiction citata poc’anzi: Isola delle Femmine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Nonché di un lago dove trascorrere una piacevole giornata all’insegna del relax tra pic-nic ed escursioni a Piana degli Albanesi, famosa per la ricotta del cannolo siciliano. E a tal proposito, la Sicilia è annoverata anche per il buon cibo, oltre che per la solarità e l’accoglienza della gente.

Come sappiamo, uno degli alimenti più gustosi e più apprezzati da tutti è l’arancino, così chiamato sul versante orientale, o arancina per il versante occidentale. L’arancina/o si compone di riso e altri ingredienti a scelta. Ma pochi conoscono questa versione di patate morbida e croccante dello streetfood siciliano più amato.

No arancini, no party!

Nella sua versione classica, quindi, l’arancina/o è una palla di riso con il ragù o con burro e prosciutto o con gli spinaci o, addirittura, con il cioccolato. Diversi sono gli ingredienti ma la base è pur sempre di riso. Oggi vediamo, invece, la versione di patate. Gli ingredienti sono:

500 gr di patate;

50 gr di Parmigiano Reggiano;

50 gr di burro;

100 gr di piselli cotti;

400 gr di passata di pomodoro;

250 gr di tritato;

3 uova;

1 cipolla;

1 carota;

sedano;

latte intero;

pangrattato q.b.;

vino rosso;

olio EVO;

olio per friggere;

sale e pepe.

Pochi conoscono questa versione di patate morbida e croccante dello streetfood siciliano più amato

Prepariamo un ragù facile e veloce versando in una casseruola l’olio EVO con la cipolla, la carota e il sedano puliti e tritati finemente. Dopo, aggiungiamo il tritato e lasciamo cuocere andando a sfumare con il vino. Non appena il vino sarà evaporato, versiamo la passata di pomodoro, mescoliamo e aggiustiamo di sale e pepe. Alcuni aggiungono anche lo zucchero, nonché un pizzico di bicarbonato se il pomodoro è molto acido. Alla fine aggiungiamo i piselli.

Portiamo dell’acqua ad ebollizione per cuocere le patate dopo averle pelate. Non appena saranno morbide le scoliamo e le tagliamo a pezzi. Sbattiamo 1 uovo e riscaldiamo il latte. In una ciotola mettiamo i tocchetti di patate, il latte intero caldo, il burro, l’uovo sbattuto, il formaggio e un po’ di pangrattato. Con il pimer frulliamo tutto fino ad ottenere una crema densa e facciamo raffreddare.

Prendiamo la purea e al centro mettiamo il ragù, e chiudiamo formando delle palline. Sbattiamo due uova e immergiamovi le arancine di patate per poi passarle nel pangrattato. Riscaldiamo l’olio e friggiamo.