A maggio si inaugura la stagione dei matrimoni. Con il caldo cocente di questi giorni molte spose e invitati iniziano a preoccuparsi per la calura ed il sole bollente. Make-up che cola, gambe stanche e gonfie ed infinite sessioni fotografiche sul sagrato della Chiesa: questi sono i problemi ricorrenti.

Oltre a scegliere come vestirsi ecco 3 idee per spose ed invitate per sopravvivere ad un matrimonio in estate in pieno caldo

In questo articolo non daremo consigli su come vestirsi né sulle ultime tendenze per il wedding. Abbiamo già trattato di questo argomento riportando due tendenze che stanno spopolando in tutti i matrimoni e i promessi sposi ne sono sempre più pazzi.

Il make-up anti sudore

Sia le spose sia le invitate temono il caldo e il sole cocente perché il trucco potrebbe colare o la pelle diventare lucida. Prima di tutto occorre utilizzare una crema opacizzante soprattutto nella zona T ossia fronte e naso. Assolutamente da sconsigliare prodotti per il make-up dalla texture particolarmente grassa e corposa. Prediligeremo consistenze soffici, tipo sorbetto. Spesso i truccatori professionali suggeriscono di stendere un velo di cipria per garantire la tenuta del make-up. Ricordiamoci però di non insistere nella zona tipica delle rughe, ossia contorno labbra e occhi. In commercio si trovano, poi, dei prodotti spray per fissare il trucco. Questi ultimi si chiamano Makeup Fixer e vanno vaporizzati a 30 cm dal viso. In questo modo il nostro make up sarà a prova di sudore, afa e caldo.

La wedding bag

Fra le tendenze degli ultimi anni, c’è sicuramente la wedding bag da regalare agli invitati. Questa sostanzialmente è una borsa in tela, spesso serigrafata o ricamata con le iniziali degli sposi, contenente un kit di sopravvivenza per gli invitati. In questa vengono inseriti, ad esempio, il cono porta riso oppure, in tempi di Covid, l’igienizzante mani. Se il matrimonio si celebra in estate allora potremmo inserire un ventaglio o un piccolo ventilatore tascabile. Abbiamo visto in precedenza 3 luoghi originali ma anche romantici dove celebrare il proprio matrimonio e sorprendere tutti. Fra le location indimenticabili abbiamo suggerito le vigne. In questo caso potremmo inserire nella wedding bag anche uno spray repellente per le zanzare.

Foto di rito in due sessioni

Se gli sposi hanno optato per la First Look ossia il primo incontro prima della celebrazione del matrimonio, parte del problema “calura” sarebbe risolto. Sarà, quindi, possibile fissare una sessione fotografica antecedene al matrimonio nelle prime ore del mattino senza attendere il mezzogiorno “infuocato”. La sposa avrà un make-up fresco e così anche le invitate.

Infine si consigliano i cuscinetti in gel da applicare dietro ai talloni e sotto la pianta del piede. Altra cosa da evitare sono le scarpe con i cinturini. In questo modo limiteremo in parte l’effetto salsicciotto dato dalle gambe gonfie.

Oltre a scegliere come vestirsi, ecco 3 idee per spose ed invitate per i matrimoni che si celebreranno in giugno, luglio ed agosto.

Lettura consigliata

Ecco alcuni trucchi fantastici per allargare o allungare delle scarpe strette e indossarle senza il brutto effetto salsicciotto