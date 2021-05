Ecco alcuni trucchi fantastici per allargare o allungare delle scarpe strette e indossarle senza il brutto effetto salsicciotto

Molto spesso si acquistano delle scarpe online senza la possibilità di provarle prima e al loro arrivo ci accorgiamo che vanno un po’ strette. Certo, potremmo fare un reso ma non sempre è così facile. E magari si tratta di un centimetro in più che renderebbe la scarpa perfetta.

Altre volte proviamo le scarpe in negozio e calzano alla perfezione. Quando poi si inizia a camminare i nostri piedi vedono le stelle e sviluppano vesciche dolorose.

In estate, poi, può capitare di avere i piedi leggermente più gonfi per il caldo. Le calzature tendono, allora, a stringersi provocando un fastidioso effetto salsicciotto.

Ecco, quindi, di seguito, alcuni trucchi fantastici per allargare o allungare delle scarpe strette e indossarle senza il brutto effetto salsicciotto.

Il metodo del congelatore

In molti utilizzano il congelatore per dare forma alle scarpe strette ma possiamo anche utilizzare dei cubetti di ghiaccio.

Procediamo così. Prendiamo le scarpe e vi inseriamo due sacchetti con chiusura ermetica uno dentro all’altro.

Molti riempiono i sacchetti di acqua e li mettono nel congelatore sfruttando il fatto che l’acqua, asciugandosi, aumenta il suo volume di circa il 9 % e va ad esercitare pressione sulla scarpa che di conseguenza si dilata.

Chi trovasse poco igienico mettere le scarpe in freezer, sebbene nuove, può provare questa alternativa che vede l’impiego di cubetti di ghiaccio.

Inseriamo al medesimo modo un sacchetto all’interno di un altro. E invece dell’acqua mettiamoci dei cubetti di ghiaccio. La pressione dell’acqua, una volta scongelati, produrrà il medesimo effetto dilatatore della scarpa.

Metodo dei giornali bagnati o della patata

Mettendo dei giornali bagnati accartocciati o una patata sbucciata in punta si può guadagnare un po’ di “spazio vitale” per i nostri piedi. I giornali, infatti, asciugandosi, procureranno una lieve dilatazione della scarpa.

Metodo dell’asciugacapelli e del calzino

Le scarpe in pelle o in cuoio si allargano facilmente con il calore. Vediamo come.

Indossiamo un calzino in lana o spugna, il più spesso che abbiamo, e infiliamo la scarpa.

Teniamo duro anche se sono strette, per qualche secondo, e con un asciugacapelli, scaldiamo la scarpa. È un metodo davvero efficace anche se dopo converrà fare un pediluvio rinfrescante!

Il metodo dell’orzo

Questo trucco per allargare le scarpe strette prevede l’utilizzo dell’orzo o di qualsiasi cereale che gonfi con l’acqua.

In passato si mettevano direttamente i chicchi nella calzatura. Ma oggi abbiamo a disposizione i sacchetti degli alimenti quindi perché non usarli

Procediamo in questo modo. Prendiamo un sacchetto gelo e lo inseriamo nella scarpa.

Riempiamolo con l’orzo e facciamolo bene scivolare sul fondo.

A questo punto rinunciamo l’orzo con uno spruzzino d’acqua. L’orzo gonfierà ed eserciterà un forza sulla tomaia in modo da poterle indossare senza…dolori!

Ecco svelati, dunque, alcuni trucchi fantastici per allargare o allungare delle scarpe strette e indossarle senza il brutto effetto salsicciotto.