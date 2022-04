Per settore Wedding è risaputo che l’Italia apprezza molto le influenze americane ed inglesi. Negli ultimi anni sono innumerevoli le usanze ora diventate tradizioni che abbiamo importato dagli Stati Uniti. Anche la figura del wedding planner non è una professionalità nata in Italia.

Direttamente dagli Stati Uniti ci sono due tendenze che stanno spopolando in tutti i matrimoni e i promessi sposi ne sono pazzi

Potremmo ad esempio citare i candy buffet, ossia i self-service di caramelle, oppure i photo booth ossia le cabine per le fototessere per scatti ricordo divertenti. La lista potrebbe continuare davvero a lungo. Ora però parleremo di due nuovi trend che stanno letteralmente spopolando.

First Look, cos’è e perché è così gettonato

Letteralmente significa “primo sguardo” e consiste nel momento in cui per la prima volta lo sposo vede la sposa il giorno del matrimonio. Tradizionalmente il primo incontro di sguardi avviene in presenza di tutti gli invitati quando la sposa varca l’ingresso della Chiesa o della sala Comunale. Il First Look invece anticipa la cerimonia. Secondo questa nuova tendenza gli sposi si incontrano poco prima della cerimonia in forma privata. Il fotografo ha così modo di immortalare le espressioni e catturare le emozioni della coppia. Fra i vantaggi di questo pre-incontro annoveriamo anche un notevole calo della tensione. A detta degli stessi sposi incontrare prima il proprio futuro consorte allevierebbe il carico di tensione e renderebbe tutto il resto della cerimonia meno carico di aspettative. Anticipare una sessione fotografica prima della cerimonia permette alla sposa di avere un trucco e parrucco ottimali, appena terminata la messa in piega.

Bridal Shower

Il Bridal shower ricorda per assonanza il baby shower ossia la festa dedicata alla futura mamma poco prima del parto. In realtà è una rivisitazione dell’addio al nubilato. Le differenze però sono abbastanza nette. L’addio al nubilato è un festeggiamento assai goliardico che vuole esorcizzare la paura di impegnarsi per la vita e l’abbandono della condizione di single. Il Bridal shower ancor prima che dagli Stati Uniti ha origini inglesi ed era l’appuntamento in cui gli invitati consegnavano i regali di nozze alla sposa. Ora è un momento da condividere con le amiche. Solitamente si svolge di pomeriggio. Può tenersi in un centro benessere con sedute di massaggi rilassanti per damigelle, inviate e sposa. Si può organizzare anche un tea-time in giardino in perfetto stile inglese o una più tranquilla maratona cinematografica con i grandi film romantici.

