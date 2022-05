Chi si prende cura dell’orto sa bene quanto lavoro richieda e quanto sia importante proteggerlo. Sfortunatamente, sono molti i fattori che possono danneggiare ore e ore di faticoso lavoro. Le intemperie, funghi e parassiti, insetti ed altri animali come talpe e topi possono causare danni. La primavera rappresenta il risveglio della natura. Molti animali rimasti nascosti durante le stagioni più fredde tornano a farsi vedere e tra questi ci sono lumache e limacce. La primavera e l’autunno sono i periodi in cui le vediamo più spesso, perché questi animali amano le stagioni piovose e l’umidità.

Purtroppo, questi piccoli animali possono causare danni seri al nostro orto perché si cibano di alcune piante. In particolare, queste sono ghiotte di asparagi, zucchine, cavoli ed insalate. Generalmente, colpiscono durante la notte e possono lasciare uova ed escrementi al loro passaggio. Per questo motivo, è importante agire cercando di tenerle lontane ed oggi consiglieremo dei validissimi rimedi naturali.

Oltre a sale ed ortica, per allontanare lumache e limacce dall’orto e dalle piante bastano 4 straordinari rimedi naturali poco conosciuti

Tra i rimedi più comuni ed utilizzati ci sono il sale e l’ortica. Creare una barriera usando questa pianta tiene lontane le lumache ma, essendo un’infestante, potrebbe essere difficile da gestire. Il sale è un altro eccellente rimedio, però, a lungo andare, può disidratare e danneggiare il terreno dell’orto. In alternativa a questi 2 rimedi possiamo usare la birra. Realizzare una trappola con la birra è davvero semplice. Mettiamo in un recipiente la birra ed interriamolo lasciando però all’esterno imboccatura che permetta alle lumache di entrare. L’odore della birra attirerà le lumache e le limacce presenti nell’orto. Queste cadranno nella trappola e in poco tempo riusciremo a sbarazzarcene.

Cenere di legna e fondi di caffè

Entrambi questi prodotti naturali sono preziosi per la crescita delle piante, ma non tutti sanno che possono anche allontanare limacce e lumache. Tutto ciò che dobbiamo fare è mischiare in parti uguali questi 2 ingredienti ottenendo un composto pastoso da cospargere attorno alle piante. La consistenza di questo repellente naturale rende difficile alle lumache il passaggio e si allontaneranno dall’orto.

Gusci d’uovo e piccoli ciottoli

Oltre a sale ed ortica, per allontanare lumache e chiocciole sarà sufficiente creare una barriera. Questi animali possiedono un corpo molliccio e non sarà semplice per loro superare delle barriere anche di piccole dimensioni. Creiamo dunque attorno alle piante da difendere una sorta di sbarramento usando un mix di piccoli ciottoli, pietruzze o sassolini e gusci d’uovo tritati. Cospargiamoli sul terreno e non avremo più lumache e limacce che si aggirano nell’orto.

Consigli

Siccome questi animali amano le aree umide, possiamo cercare di radunarli per portarli via senza ucciderli. Dunque, proviamo ad attirarli raccogliendo del pacciame e qualche legnetto marcio e posizionandolo in una zona all’ombra. Le lumache si raduneranno spostandosi durante la notte e potremo così portarle lontane dalle nostre colture senza fare loro del male.

