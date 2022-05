Molti di noi amano viaggiare, scoprire nuove mete, trovare posti inesplorati e godere della bellezza che il Mondo ha da offrire. Cercare nuovi angoli che non abbiamo mai visto e creare itinerari in posti lontani è sicuramente uno dei modi migliori per entrare in contatto con il globo.

Bisogna anche dire, però, che in alcuni casi, per scoprire delle vere e proprie meraviglie non c’è bisogno di andare poi così lontano. Infatti, ci sono alcuni luoghi paradisiaci che potrebbero essere più vicini di ciò che pensiamo e che potrebbero rivelarsi più che facilmente raggiungibili. Basterà conoscere diversi angoli dell’Italia, per esempio, per riuscirne ad apprezzare le famigerate bellezze.

Spiaggia d’I Vranne, la Basilicata regala un piccolo gioiello da non perdere quest’estate per nessuna ragione

Oggi scoviamo un angolo maestoso che il Bel Paese può regalare ai nostri occhi. Stiamo parlando della spiaggia d’I Vranne, a Maratea. Spostandoci in Basilicata, quindi, avremo l’opportunità di visitare uno degli scorci più limpidi e cristallini che la regione può offrire, che sicuramente ci lascerà senza parole.

Questa regione è costellata da piccole meraviglie tutte da scoprire e di una avevamo già parlato in questo nostro precedente articolo, descrivendo un piccolo borgo affascinante e pieno di storia. La Basilicata, però, per quanto sia una regione ancora da conoscere a fondo e poco nota a molte persone, offre ben più di una bellezza da ammirare e da godersi al massimo.

Non avremo alcun bisogno di spendere cifre esorbitanti per andare ai Caraibi vista questa spiaggia economica mozzafiato tra le più belle in Italia

Spostandoci sul mare, troveremo appunto la spiaggia d’I Vranne, che presenta una particolarità da non sottovalutare. L’acqua, infatti, è di un cristallino incredibile, che permette a qualsiasi visitatore di vederne facilmente il fondo. La spiaggia poi, dorata e calda, renderà le nostre giornate solari e rilassanti.

Una caratteristica che rende questo piccolo angolo di paradiso ancor più affascinante e suggestivo è nel modo in cui la si può raggiungere. La spiaggia d’I Vranne, infatti, è accessibile solo via mare. Per questo motivo, l’idea migliore sarà quella di trovare una barca che ci possa portare nel luogo prescelto. Se siamo esperti, procurarci un nostro mezzo che possa condurci fino a lì. In questo modo, non solo avremo la possibilità unica di godere della bellezza della spiaggia di cui stiamo parlando, ma potremo apprezzare il panorama lucano nella sua totalità.

Inoltre, non avremo alcun bisogno di spendere cifre esorbitanti. Fortunatamente, infatti, la zona si presenta anche come accessibile a livello economico.

