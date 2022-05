Le vacanze estive si stanno avvicinando, ma per molti anche maggio è il periodo perfetto per partire. Un paio di giorni lontani dalla frenesia della città, magari con un amico o in coppia, potrebbe essere un’alternativa alla solita routine. Quando ci si allontana per un weekend, ma anche per una o due settimane, è bene cercare di scegliere gli alberghi che fanno al caso nostro. In molti decidono, giustamente, di affidarsi ad agenzie di viaggio quando sono indecisi o non sanno come muoversi. Si tratta di visitare dei luoghi in cui, nella maggior parte dei casi, il viaggio sarà organizzato alla perfezione e si partirà senza pensieri.

I più avventurosi e tecnologici, però, potranno andare anche nei posti più lontani prenotando tutto tranquillamente da casa. Oltre a risparmiare sui voli ecco i consigli per risparmiare sulla sistemazione. Sarà sufficiente possedere uno smartphone, una connessione internet e una buona dose di pazienza. Infatti, come per i trasporti, anche in questo caso non bisognerà procedere con fretta.

Oltre a risparmiare sui voli ecco i consigli per prenotare l’hotel che costa meno per un viaggio da sogno in Italia e all’estero

Prima di prenotare gli alberghi sarà bene procedere con l’acquisto del volo o del biglietto ferroviario. Questo ci permetterà di creare una sorta di profilo del nostro viaggio caratterizzato da partenza e ritorno. All’interno di questo “perimetro” sarà possibile sbizzarrirsi disegnando un itinerario e, di conseguenza, pensare agli alberghi. Scaricare applicazioni come Booking.com, Expedia o Trivago ci permetterà di confrontare alcuni dei migliori alberghi.

A questo punto, sarà sufficiente selezionare le date che abbiamo scelto e mettere a confronto prezzi e soluzioni. Tutto dipenderà dalle esigenze di ognuno, dal momento che per alcuni non sarà necessario alloggiare in posti super lussuosi. Si potranno ordinare le diverse proposte dal prezzo più alto al più basso, ma anche a seconda della distanza dal centro città o del punteggio. Più si usano queste applicazioni, più sarà possibile risparmiare, dal momento che si verrà inseriti in programmi fedeltà, ad esempio Genius di livello 1-2-3, che daranno alcuni vantaggi. Tra questi si annoverano sconti interessanti o prima colazione inclusa.

Il punteggio è un fattore molto importante che ci permetterà di dare concretezza alla descrizione dell’albergo. Infatti, il rating è dato mettendo insieme le recensioni degli utenti ed è utile per cominciare ad orientarsi. Tuttavia, si consiglia di non fermarsi al punteggio, ma di leggere anche le recensioni, ove possibile. Infatti molti utenti tendono a scrivere giudizi affrettati o si sentono infastiditi da qualcosa che, magari, ad altri non darebbe fastidio. Scorrendo le recensioni su un sito come Booking, infatti, si possono leggere lamentele anche sulla tipologia di arredamento presente nella camera. I commenti andranno valutati anche alla luce della tipologia di struttura a cui sono riferiti. Una grave mancanza per un hotel a cinque stelle potrebbe non esserlo per quelli a una o due stelle.

Per il pagamento si potrà procedere con carta di credito oppure con pagamento in loco. Dipenderà molto dalla soluzione scelta: alcuni alberghi richiedono la carta di credito o prepagata come garanzia. Nella maggior parte dei casi, poi, sarà possibile scegliere la cancellazione gratuita, che ci permetterà di cambiare idea nel caso di intoppi.

