Questa pianta d’appartamento è da sempre tra le più popolari perché si tratta di una sempreverde abbastanza semplice da coltivare. Lo spatifillo ha foglie grandi e un caratteristico fiore bianco che si fa spazio tra il fogliame verde. Chi lo possiede in casa conosce perfettamente l’importanza di porlo in un luogo abbastanza luminoso e delle corrette irrigazioni. Somministrare troppa acqua o far soffrire alla pianta la sua mancanza potrebbe portare lo spatifillo verso un veloce deperimento. Ma tra i problemi più comuni di questa pianta c’è la formazione di foglie nere o marroni, che non sempre si spiegano con sbagliate irrigazioni.

Perché lo spatafillo ha le foglie nere o marroni e come evitarlo

Lo spatifillo o spatafillo ricorda molto il fiore dell’anthurium o quello della calla, ma se ne differenzia per alcuni particolari importanti. Il fogliame verde intenso, ad esempio, è una caratteristica importante della pianta. Ma come spiegarsi un imbrunimento improvviso delle foglie? Bisognerà indagare la causa che ha originato il problema e potrebbe trattarsi di almeno 6 o 7 situazioni differenti. Le 2 più diffuse sono la troppa acqua e il marciume radicale, ma può trattarsi anche di:

qualità dell’acqua;

patologie fungine o malattie crittogamiche;

ambiente troppo umido;

temperature eccessivamente fredde;

presenza di parassiti vari;

terriccio inappropriato.

In questi casi, bisognerà indagare i sintomi per comprendere quale sia davvero il problema, seguendo questi ragionamenti.

Il risultato saranno rigogliose fioriture di spatifillo da primavera ad autunno se lo coltiviamo evitando questi problemi temuti anche dai vivaisti

Il giglio della pace, altro nome con cui è conosciuto lo spatifillo, ha bisogno di un terreno costantemente umido ma non bagnato. Quindi, mai lasciare che il terriccio asciughi completamente. Se le foglie ingialliscono e poi diventano nere il problema è la troppa acqua e lo stesso potrebbe verificarsi anche per i fiori. Per limitare eventuali marciumi, tagliare le radici morte utilizzando attrezzi disinfettati e rinvasare la pianta. Meglio non usare acqua troppo calcarea o aggiungere qualche goccia di aceto per ogni litro d’acqua.

Se le foglie sono nere con punte secche potrebbe trattarsi di un accumulo di Sali o concime. Per avere rigogliose fioriture di spatifillo da primavera ad autunno meglio sospendere le concimazioni per qualche settimana. Mai far scendere la temperatura sotto i 15 gradi, neppure di notte. E, contro cocciniglia, mosca bianca, afidi, e acari basta usare quest’incredibile rimedio naturale.

Lettura consigliata

Il segreto di un terreno tanto fertile da far crescere ogni cosa è offerto dalla natura